La mère de Gemma Owen dans une fouille énigmatique alors qu’elle publie des articles sur le “faux” après la séparation de la star de Love Island avec Luca

La mère de GEMMA Owen a fait une fouille énigmatique sur le “faux” après la séparation de la star de télé-réalité de Luca Bish.

Louise Bonsall s’est rendue sur sa grille Instagram le soir du Nouvel An pour publier une photo aux côtés de ses amis les plus proches et de sa famille.

INSTAGRAM/louiseowen80

Louise a sous-titré un cliché sur le “faux” sur Instagram[/caption] Instagram

Gemma et Luca se sont séparés plus tôt cette année[/caption]

La star de Love Island, Gemma, 19 ans, pouvait être vue assise devant et au centre aux côtés de sa mère Louise, mariée à l’ancien footballeur Michael Owen.

Le couple mère-fille a été rejoint par un certain nombre d’amis proches de la famille qui ont souri pour la caméra dans les escaliers.

Gemma avait l’air chic dans une mini-robe en cuir marron, qu’elle a associée à des talons hauts et a laissé tomber ses cheveux bruns.

Elle a opté pour un maquillage glamour avec un œil charbonneux assorti à sa mère, qui portait une robe bleu vif.

Mais c’est la légende qui a frappé dans une fouille énigmatique, qui pourrait être dirigée vers l’ex-petit ami de Gemma, Luca, 24 ans.

“Gardez votre cercle petit, pas besoin de faux ici”, Louise a légendé le message, à côté d’un emoji au cœur rouge.

Cela survient des semaines après que Gemma et Luca, qui sont devenus célèbres sur Love Island l’année dernière, ont révélé qu’ils s’étaient séparés.

Gemma a plus tard pris un coup majeur à son ex alors qu’elle insistait sur le fait qu’elle n’avait “aucun regret” qu’ils se séparent.

Cela faisait suite à des semaines de spéculations parmi les fans selon lesquelles Gemma et Luca étaient un “faux” couple après qu’une ancienne star ait donné une interview explosive sur les couples survivants.

Paige Thorne a affirmé de manière sensationnelle que l’un des derniers couples de la série simulait en fait leur relation.

Elle a balayé les finalistes en disant qu’une paire s’était déjà secrètement séparée, quelques semaines seulement après le spectacle.

Le jeune homme de 24 ans a dit timidement : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Plus tard, un expert en langage corporel a affirmé que la relation entre Gemma et Luca était truquée pour les caméras.

Darren, qui travaille avec Betfair Casino, a déclaré: «Gemma et Luca, quant à eux, semblaient beaucoup plus réservés l’un envers l’autre et il y a un manque d’authenticité entre les deux en ce qui concerne leur langage corporel non verbal – quelque chose que nous avons vu devenir plus présent ces dernières semaines.

“Gemma et Luca semblaient être le couple le plus conscient des photographes car leurs positions sont les plus posées de tous les couples – presque comme s’ils étaient des acteurs célèbres ou des rock stars de retour au Royaume-Uni.

“Les deux semblent apprécier les feux de la rampe et l’adulation qu’ils ont reçus depuis leur départ de la villa et leurs tenues assorties suggéreraient que le duo semble déterminé à montrer un front uni au public après leur passage ensemble dans la série.”