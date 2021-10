La mère de Gabby Petito prévient Brian Laundrie qu’elle « se met en colère » et qu’elle doit « se rendre » alors que la famille demande justice

La famille de GABBY Petito « se met en colère » implorant Brian Laundrie de « se rendre ».

La famille du blogueur « van life » a exprimé sa frustration ainsi que des hommages au jeune homme de 22 ans assassiné sur Twitter.

Tara Petito a légendé cette photo: « Gabby, je t’aimerai jusqu’à la lune et reviendra toujours et pour toujours » Crédit : Twitter

Jim Schmidt a posté cette photo en disant » Gabby comme une petite fille, en disant: » Cela semble toujours surréaliste. Tu me manques Gabs « Crédit : Twitter

Jacasseurest maman, Nicole Schmidt, a tweeté : « Maman ours se met en colère ! Rendez-vous ! »

Et sa belle-mère, Tara Petito, a posté une photo de deux, en légende : « Gabby, je t’aimerai jusqu’à la lune et reviendra toujours et pour toujours. »

Alors que son beau-père, Jim Schmidt a tweeté une photo de Gabby alors qu’elle était petite, en disant : « Cela semble toujours surréaliste. Tu me manques Gabs. »

Cela vient du fait que maman Nicole a déclaré qu’elle leur envoyait des « signes secrets » alors que la famille révélait mardi des tatouages ​​​​correspondants en hommage au vlogger de 22 ans.

Elle a déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils se sont fait tatouer car elle voulait que Gabby soit « avec moi tout le temps ».

Nicole, le père de Gabby Joe Petito, et leurs conjoints ont déclaré qu’ils étaient tous allés ensemble pour recevoir les tatouages ​​lundi soir.

Ils ont tous été conçus par Gabby et correspondaient au ceux qu’elle avait elle-même.

Les tatouages ​​​​indiquaient « Let It Be » sur leur bras droit avec une vague à côté et un triangle avec des fleurs sur leur bras gauche.

La mère de Gabby, Nicole, a également eu des tatouages ​​supplémentaires en lisant « aimer » et « croire ».

« Je voulais l’avoir avec moi tout le temps », a déclaré sa mère au briefing après avoir été interrogée sur les tatouages.

« J’espère que les gens seront inspirés par elle.

« Elle a déjà touché tant de vies. Nous sommes si fiers d’elle. Nous allons garder la lumière allumée et aider beaucoup de gens si nous le pouvons. »

Papa Joe a ajouté: « Nous ne pouvons pas laisser son nom être pris en vain. Nous voulons que des choses positives en découlent. »

Le beau-père de Gabby, Jim Schmidt, a déclaré que sa famille ne s’arrêterait pas et continuerait d’avancer puisque Gabby « donne des signes ».

Nicole a poursuivi qu’ils roulaient derrière une voiture avec un autocollant du Wyoming et les lettres « GBZ » sur la plaque d’immatriculation.

Le corps de Gabby a été trouvé dans le Wyoming et la lettre fait référence à un surnom pour Gabby – « gabz ».

La famille tenait le point de presse depuis le bureau de leur avocat à New York pour annoncer plus de nouvelles sur la fondation en cours de création en l’honneur de Gabby.

Ils ont dit qu’ils espéraient que la perte tragique qu’ils ont subie susciterait une plus grande sensibilisation et des fonds pour permettre la recherche d’autres personnes disparues.

Le père de Gabby a demandé de l’aide pour toutes les personnes disparues, affirmant que ce n’était « pas seulement Gabby » qui avait besoin d’aide et d’attention.

Il a déclaré que d’autres détails sur la fondation étaient encore en cours de définition.

Gabby avec maman Nicole Schmidt