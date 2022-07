La mère de Gabby Petito partage un message déchirant sur le fait d’être “les yeux dans les yeux avec le mal” au milieu d’une bataille juridique avec les blanchisseries

Vendredi, la mère de GABBY Petito a partagé une note déchirante sur le fait d’être “les yeux dans les yeux avec le mal” au milieu d’une bataille juridique avec les blanchisseries.

La mère de la jeune femme assassinée a posté le passage sur Twitter en disant : “Je t’envoie tout l’amour que tu as fait pour moi.”

La mère de Gabby Petito, Nichole Schmidt, a partagé un message déchirant sur les conséquences du meurtre Crédit : Splash

Nichole Schmidt a publié la note alors qu’elle et le père de Gabby sont au milieu d’une bataille juridique avec la famille Laundrie Crédit : Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source

Le message déchirant vient alors qu’un juge a récemment pris la décision d’aller de l’avant avec le cas de Schmidt Crédit : Instagram @gabspetito

“Je ne sais pas qui a écrit ça, mais wow, n’est-ce pas la #vérité”, a partagé Nichole Schmidt avec ses 68 000 abonnés.

Le passage lit: “Bien que la lutte contre le chagrin fasse partie de chaque mort, le meurtre est plus sombre que la mort, tout comme le chemin pour survivre et guérir par la suite.

La note poursuit en disant: “Les conséquences d’un meurtre nous emmènent directement à travers l’enfer où nous sommes face à face avec le mal qui se cache derrière les visages humains, et ce que nous faisons face à ce mal définit ce qui se cache derrière le nôtre. Visage.

“Les conséquences du meurtre ne sont rien de moins qu’une lutte émotionnelle et spirituelle à part entière.”

Les fans ont immédiatement répondu à Schmidt au milieu de sa bataille juridique avec la famille de Brian Laundrie.

“Je vous envoie, à vous et à votre famille, tant d’amour et de prières à travers ce cauchemar continu”, a déclaré une personne sur Twitter.

Une autre personne a déclaré: “Malheureusement, je sais que cela est vrai par expérience personnelle. Amour et câlins à vous et à votre famille.”

De nombreuses personnes ont également laissé des hommages obsédants sur le mémorial de Gabby près de l’endroit où son corps a été retrouvé à Spread Creek, Wyoming.

BATAILLE JURIDIQUE

Cela survient alors que les parents de Petito ont remporté une victoire massive dans leur bataille juridique contre la famille de Brian Laundrie après qu’un juge a décidé d’aller de l’avant avec l’affaire.

La décision du tribunal a été rendue sur la base de la déclaration de l’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, lors de la recherche de Gabby, que le juge Hunter W Carroll a qualifiée d ‘”objectivement scandaleuse”.

Bertolino a déclaré lors de la recherche du vlogger disparu: “Au nom de la famille Laundrie, nous espérons que la recherche de Miss Petito aboutira et que Miss Petito retrouvera sa famille.”

Le silence de la blanchisserie et le commentaire de Bertolino – tout en sachant que Gabby était mort – ont fourni de faux espoirs et ont invoqué une détresse émotionnelle, a plaidé l’avocat de Petito, Patrick Reilly, devant le tribunal.

“Parce que la déclaration des blanchisseries par leur avocat dans le contexte des visages uniques de cette affaire est objectivement scandaleuse, la Cour conclut que les demandeurs [Petitos] ont déclaré des causes d’action pour avoir infligé intentionnellement une détresse émotionnelle aux blanchisseries », a écrit le juge.

“Si les faits de cette affaire concernaient vraiment le silence sans acte affirmatif de la part des blanchisseries, la Cour aurait résolu cette affaire en faveur des blanchisseries sur le concept d’obligation légale.

“Mais ils ne sont pas restés silencieux”, a poursuivi le juge.

Les parents de Gabby, Nichole Schmidt et Joe Petito ont publié une déclaration conjointe par l’intermédiaire de leur avocat, affirmant qu’ils étaient “appréciant la décision approfondie et bien motivée” du juge Carroll.

“Cela leur donne la possibilité de poursuivre leur réclamation pour la détresse émotionnelle causée par la conduite des blanchisseries”, a déclaré l’avocat de la famille.

“Joe et Nichole ont hâte de découvrir les informations que les blanchisseries connaissaient sur la mort de Gabby et ses allées et venues, et en particulier d’obtenir une copie de toute correspondance, e-mails et SMS échangés pendant la période difficile où les allées et venues de Gabby étaient inconnues.”

Joe a tweeté le hashtag “La vérité sera révélée”, ainsi que le hashtag “Justice pour Gabby”.

Les parents de Gabby, qui ont divorcé et se sont remariés, ont tenu la main de leur conjoint alors qu’ils se dirigeaient ensemble vers la salle d’audience le 22 juin.

Nichole a serré son collier avec un médaillon qui contient les cendres de Gabby, et ils portaient tous des bracelets “Justice pour Gabby” censés représenter la vie de Gabby, pas sa mort, ont déclaré ses parents.

Après l’audience, Nichole a tendu une petite carte de prière qui, selon leur avocat, avait été faite par un sympathisant d’Australie qui a dessiné une image de Gabby sous la forme d’un ange.

Personne de la famille Laundrie n’a comparu devant le tribunal.

Petito a été retrouvé mort le 19 septembre dans le parc national de Grand Teton Crédit : Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source