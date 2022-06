La mère de Facebook, Meta COO Sheryl Sandberg, démissionne

Sheryl Sandberg est démissionner de son rôle de chef de l’exploitation chez Meta, l’entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook.

Sandberg a rejoint Facebook au début de 2008 en tant que n ° 2 du PDG et co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et a contribué à faire de Facebook un mastodonte publicitaire et l’une des entreprises les plus puissantes de l’industrie technologique, avec une capitalisation boursière dépassant 1 billion de dollars à un point.

Javier Olivan, directeur de la croissance de l’entreprise, prendra ses fonctions de directeur de l’exploitation cet automne. Sandberg, qui a informé Zuckerberg de sa décision le week-end dernier, continuera de siéger au conseil d’administration de Meta.

“Au cours des prochains mois, Mark et moi allons transférer mes subordonnés directs”, a déclaré Sandberg dans un long message sur Facebook discutant de la démission. Meta prévoit également une réorganisation interne pour accompagner le changement, a déclaré Zuckerberg.

“Pour l’avenir, je ne prévois pas de remplacer le rôle de Sheryl dans notre structure existante. Je ne suis pas sûr que ce serait possible car c’est une superstar qui a défini le rôle de COO à sa manière”, a déclaré Zuckerberg. dit dans un post Facebook.

“Mais même si c’était possible, je pense que Meta a atteint le point où il est logique que nos groupes de produits et d’activités soient plus étroitement intégrés, plutôt que d’avoir toutes les fonctions commerciales et opérationnelles organisées séparément de nos produits”, a-t-il déclaré.

Meta a été critiqué ces dernières années pour son influence massive, son incapacité à arrêter la propagation de la désinformation et du matériel nuisible, et ses acquisitions d’anciens rivaux comme Instagram et WhatsApp. Zuckerberg et d’autres dirigeants ont été contraints de témoigner devant le Congrès à plusieurs reprises au cours des trois dernières années, bien que Sandberg ait largement échappé à ces projecteurs. La société fait actuellement face à une poursuite antitrust de la part de la Federal Trade Commission et pourrait faire l’objet d’un examen minutieux par d’autres agences comme la Securities and Exchange Commission après qu’un lanceur d’alerte a déposé une plainte concernant ses efforts pour lutter contre la haine sur sa plateforme.

Sandberg a tiré parti de son succès avec Facebook pour élever son propre profil, en particulier parmi les femmes au travail.

En 2013, elle a publié le livre “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead”, qui se concentre sur les défis auxquels les femmes sont confrontées sur le lieu de travail et sur ce qu’elles peuvent faire pour faire avancer leur carrière.

En 2015, elle a été confrontée à la mort inattendue de son mari Dave Goldberg, qui a souffert d’arythmie cardiaque et s’est effondré sur un tapis roulant. Sandberg a longuement parlé de la gestion du chagrin du décès de Goldberg et, en 2017, elle a publié un livre intitulé “Option B” centré sur le sujet.

Avant Facebook, Sandberg a travaillé au département du Trésor de l’administration Clinton, puis a rejoint Google en 2001 et a contribué à développer son activité publicitaire.