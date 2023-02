La mère de Dwayne Johnson impliquée dans un accident de voiture traumatisant, attribue aux “anges de la miséricorde” d’avoir veillé sur elle

La mère de Dwayne “The Rock” Johnson a été impliquée dans un grave accident de voiture et remercie le Seigneur de s’en être sortie saine et sauve.

Ata Johnson, 74 ans, se trouvait à l’intérieur d’un véhicule Cadillac rouge lorsque la voiture s’est écrasée à Los Angeles, mercredi soir.

“Merci mon Dieu… elle va bien. Les anges de la miséricorde ont veillé sur ma mère alors qu’elle était dans un accident de voiture hier soir. Elle survivra et continuera d’être évaluée”, a expliqué Johnson dans un message sur les réseaux sociaux.

Le véhicule accidenté que Johnson a partagé sur Instagram montrait le capot de la voiture partiellement déchiré, exposant l’intérieur de la Cadillac. Le pare-chocs était déformé et des pièces de voiture détachées étaient visibles sur la photo.

L’un des rétroviseurs latéraux était fissuré et un airbag côté conducteur semblait s’être déployé.

L’acteur de “Black Adam” a continué à partager la résilience de sa mère après ce qui aurait pu être un accident mortel.

“Cette femme a survécu à un cancer du poumon, à un mariage difficile, à une collision frontale avec un conducteur ivre et à une tentative de suicide. C’est une survivante, d’une manière qui rend les anges et les miracles réels”, a noté Johnson.

La star de 50 ans a remercié les responsables d’avoir soigneusement aidé sa mère et d’être là pour Johnson tout au long de l’accident traumatique.

“Merci LAPD et LAFD d’être si attentionnés et concentrés. Merci d’être resté au téléphone et de m’avoir parlé de tout.”

Johnson a révélé qu’il avait reçu un appel d’urgence au milieu de la nuit et a rappelé à ses fans de vérifier souvent leurs parents car demain pourrait ne pas être garanti.

Son père Rocky Johnson et WWE Hall of Famer est décédé en 2020 des suites d’une crise cardiaque massive.

“Il me reste un parent, donc si tu as toujours ta mère et ton père, assure-toi de les serrer fort dans tes bras, car tu ne sais jamais quand tu recevras cet appel de 3 heures du matin que nous ne voulons jamais recevoir.”

Des amis célèbres, dont la co-vedette de “Black Adam”, Pierce Brosnan, Terry Crews et l’acteur-chanteur Tyrese ont envoyé leurs meilleurs vœux à la famille Johnson.

Brosnan a commenté “Que Dieu vous bénisse”, avec un emoji de cœur rouge, tandis que Terry Crews a envoyé un emoji de prière, de cœur et de feu sur le message.

“Gloire à Dieu, nous t’aimons, maman ange !!!!!!!!! Gloire à Dieu, au nom de Jésus, tu seras TOUJOURS couverte…. Nous t’aimons, maman !!! GRACE !!!!!” Tyrese a répondu dans la section des commentaires.