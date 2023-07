La mère de Divya Khosla Kumar est décédée, l’actrice écrit une note émotionnelle

Jeudi, Divya Khosla Kumar est allée sur Instagram et a écrit une note émotionnelle pour sa défunte mère. Elle a partagé une série de photos de sa mère et a déclaré qu’elle était «fière d’être née» en tant que fille.

Partageant les photos, le réalisateur-producteur a écrit: «Maman, j’ai perdu ma mère il y a quelque temps, laissant un vide éternel dans mon cœur. Je porte avec moi vos immenses bénédictions et valeurs morales ma plus belle âme .. Si fière d’être née de vous. Je t’aime maman. Om Shanti ……Fille d’Anita Khosla.

Regarde:





L’épouse de Suresh Raina, Priyanka Chaudhary Raina, a écrit : « Désolée pour votre perte Divya. Nos plus sincères condoléances. » Zahrah S Khan a commenté : « Que Dieu bénisse son âme. Extrêmement désolé pour votre perte, que Dieu vous donne la force de faire face à ce chagrin. Pulkit Samrat a dit: « Prières et force à vous Divya .. Que son âme repose en paix. »

Plus tôt, en 2020, Divya Khosla Kumar s’en est pris à Sonu Nigam par le biais d’une longue de 10 minutes sur sa chaîne Instagram pour de fausses allégations contre son mari et le chef de la série T, Bhushan Kumar.

Dans sa vidéo Instagram sous-titrée « The Bitter Truth #SonuNigam », Divya a commencé par dire que T-Series a toujours accueilli et lancé de nouveaux talents dans l’industrie. Elle a également donné son propre exemple et comment elle a promu de nouveaux talents lors de ses débuts en tant que réalisatrice.

Elle a également interrogé Sonu pour lui demander s’il avait lancé de nouveaux talents dans l’industrie. « Tu es une telle légende. A combien de personnes as-tu donné une pause ? » Et puis répond, « Personne ». Plus tard dans la vidéo, Divya a même souligné et clarifié certaines allégations que Sonu avait faites à Bhushan dans sa vidéo d’il y a quelques jours.

Divya avait également publié une story Instagram dans laquelle elle avait qualifié Sonu d' »ingrate ». Elle avait écrit : « Je vois même des gens être capables de vendre des mensonges et des tromperies avec leurs fortes campagnes. #SonuNigam ce genre de personnes sait comment jouer avec l’esprit du public. Que Dieu sauve notre monde ! »

