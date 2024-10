La mère de Diddy publie une déclaration après son arrestation pour trafic sexuel

La mère de Sean « Diddy » Combs, Janice Combs, a rompu son silence après l’arrestation de son fils pour trafic sexuel et racket.

Dans une déclaration partagée dimanche par son avocate, Natlie G. Figgers, Janice a déclaré que le rappeur de 54 ans est innocent des allégations d’abus sexuels et n’est pas un « monstre ».

«Je viens vers vous aujourd’hui en tant que mère dévastée et profondément attristée par les allégations portées contre mon fils, Sean Combs. C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges », a déclaré Janice.

Sean Combs et Janice Combs au gala des prix de la Fondation Jackie Robinson 2011. Stephen Lovekin

Janice et Sean Combs aux BET Honors 2010. MÉGA

« Mon fils n’est pas le monstre qu’ils ont décrit, et il mérite la chance de donner son point de vue. Je ne peux que prier pour être en vie et le voir dire sa vérité et être justifié », a-t-elle poursuivi.

Janice a expliqué que Diddy – qui s’est vu refuser la libération sous caution à deux reprises depuis son arrestation le 16 septembre alors qu’il reste derrière les barreaux à Brooklyn – n’est pas « parfait » et a noté qu’il avait « commis des erreurs dans son passé ».

Déclaration de Janice Combs. Instagram/salade de figues

La déclaration de Janice Combs a continué. Instagram/salade de figues

« Mon fils n’a peut-être pas dit tout à fait la vérité sur certaines choses, comme nier qu’il ait déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire », a-t-elle poursuivi, faisant référence aux images de 2016 publiées plus tôt cette année montrant Diddy physiquement. agressant Cassie Ventura, alors petite amie, dans un hôtel.

Sean Combs embrasse la joue de sa mère lors de « Dear Mama : A Love Letter to Moms » à Los Angeles en mai 2018. Vision

Avant la sortie de la vidéo, Diddy a nié les accusations d’agression sexuelle de Ventura et a réglé le procès qu’elle avait intenté contre lui en une journée. Il s’est ensuite excusé pour son comportement après la fuite de la vidéo, bien qu’il n’ait pas mentionné Ventura, 38 ans, par son nom.

La déclaration de Janice poursuit : « Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité est hors norme ou est trop compliquée pour être crue. C’est pourquoi je crois que l’équipe civile de mon fils a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité. »

Janice Combs aux MTV Video Music Awards 2023. FilImage

« Ne pas être tout à fait franc sur un sujet ne signifie pas que mon fils est coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui », a poursuivi Janice. « De nombreuses personnes qui ont été condamnées à tort puis disculpées se sont vu retirer leur liberté, non pas parce qu’elles étaient coupables des crimes dont elles étaient accusées, mais parce qu’elles ne correspondaient pas à l’image de ce que cette société considère comme une « bonne personne ». ‘ L’histoire nous a montré comment des individus peuvent être condamnés à tort en raison de leurs actions ou erreurs passées.

Janice et Sean Combs aux BET Awards 2022. Getty Images pour BET

« C’est vraiment angoissant de voir le monde se retourner si rapidement et si facilement contre mon fils à cause de mensonges et d’idées fausses, sans jamais entendre son point de vue ni lui donner l’opportunité de présenter son point de vue », a-t-elle ajouté.

Janice a fustigé les accusateurs de Diddy, les accusant d’être « motivés » par « le gain financier et non la justice ». Elle a également accusé le gouvernement fédéral d’avoir « utilisé ces mensonges pour poursuivre mon fils en justice ».

« Cette injustice a été insupportable pour notre famille », a poursuivi Janice. « Le pire dans cette épreuve, c’est de voir mon fils bien-aimé être privé de sa dignité, non pas à cause de ce qu’il a fait, mais à cause de ce que les gens choisissent de croire à son sujet. »

Janice Combs et Sean Combs aux MTV VMA 2023. Getty Images

Sean « Diddy » Combs avec sa mère à Los Angeles le 26 mars 2019. Images du GC

Diddy est accusé de trafic sexuel, de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Dans un acte d’accusation explosif dévoilé le mois dernier, les procureurs ont affirmé que le célèbre producteur de musique avait mené « une série de violences physiques et sexuelles contre de multiples victimes » depuis des décennies.

Diddy aurait orchestré des séances sexuelles « Freak Off » élaborées et mêlées à la drogue – qui duraient parfois des jours – au cours desquelles il forçait des femmes à avoir des actes sexuels avec des prostitués masculins pendant qu’il se masturbait et filmait secrètement, ont affirmé les procureurs.

Diddy se produisant aux VMA 2023. Variété via Getty Images

Le rappeur « Coming Home » a également été accusé d’avoir agressé sexuellement plus de 100 personnes, dont une enfant de 9 ans.

Diddy a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue mercredi.

Un croquis de Diddy avec son équipe juridique devant le tribunal fédéral de Manhattan le 18 septembre. REUTERS

Son avocat a insisté sur l’innocence de son client.

« M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute affirmation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs », a déclaré l’avocat de Diddy dans un communiqué.

« Il a hâte de prouver son innocence et de se justifier devant le tribunal si et quand des plaintes seront déposées et signifiées, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations. »