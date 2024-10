La mère de Diddy parle de son « lynchage public » et de son règlement avec Cassie

Peignes Janice Smalls

La mère de Sean « Diddy » Combs, Janice Smalls Combs, a rompu son silence sur les allégations croissantes contre son fils. Dans une déclaration à «Page six » Par l’intermédiaire de son avocat, Smalls Combs a qualifié les poursuites contre son fils pour abus sexuels, trafic sexuel et racket de » récit créé à partir de mensonges « . Diddy, qui a plaidé non coupable, est actuellement inculpé à New York après s’être vu refuser la libération sous caution à deux reprises et pourrait faire face à jusqu’à 120 nouvelles poursuites pour agression sexuelle en plus des 11 poursuites en cours. Une autre poursuite, avec son ex-petite amie Cassie, a été réglée à l’amiable. « Être témoin de ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu’il n’ait eu l’occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être décrite », a-t-elle poursuivi. L’équipe de Diddy a confirmé la légitimité de la déclaration à « Page Six ».

Smalls Combs a également expliqué pourquoi elle pense que Diddy a réglé son affaire avec Cassie à l’amiable après qu’une vidéo de lui en train de la battre ait fait surface. « Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi je crois que l’équipe civile de mon fils a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet de ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité. .» Le dossier de Diddy a été réaffecté le 3 octobre et sa prochaine occasion de prouver son innocence se présentera devant le juge Arun Subramanian. Sa prochaine date d’audience n’a pas encore été annoncée et il l’attend actuellement dans une prison fédérale.