La mère de Diddy, Janice Small Combs, défend son fils après des accusations de trafic sexuel

Getty Images Sean Combs et sa mère Janice ont assisté aux MTV Awards 2023

La mère de Sean « Diddy » Combs s’est dite « dévastée et profondément attristée » par les allégations portées contre son fils, mais qu’il s’agit de « mensonges ». Le musicien, connu pour ses tubes comme I’ll Be Missing You de 1997, a été arrêté le mois dernier pour trafic sexuel et racket. Il est actuellement détenu dans un centre de détention de Manhattan après s’être vu refuser la libération sous caution. Dans un communiqué, Janice Small Combs a défendu son fils, affirmant que même s’il avait « fait des erreurs dans le passé, comme nous l’avons tous fait », il n’était « pas le monstre pour lequel ils l’ont peint ». « C’est navrant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges », a-t-elle écrit.

La déclaration a été attribuée à Mme Small Combs et à la famille Combs et a été publiée par son avocat, Natlie G Figgers. Cela s’est produit cinq jours après qu’il a été révélé que M. Combs pouvait faire face à des poursuites judiciaires de plus de 100 accusateurs supplémentaireshommes et femmes, pour des allégations d’agression sexuelle, de viol et d’exploitation sexuelle. L’avocat de la star a nié ces accusations ainsi que toutes les accusations précédentes, les qualifiant de « fausses et diffamatoires ». Il a fait face à un certain nombre de cas depuis l’année dernière, lorsque son ancienne partenaire Cassie Ventura l’a accusé de viol et d’abus. M. Combs a nié les allégations et l’affaire a été réglée à l’amiable un jour après son dépôt. Cependant, il a ensuite été poursuivi en justice par 12 autres femmes, dont beaucoup ont accusé le rappeur de les avoir droguées et agressées. Des agents fédéraux ont perquisitionné ses propriétés en mars alors que les autorités montaient une affaire pénale contre la star. Puis, en mai, une vidéo de M. Combs agressant physiquement Mme Ventura dans une chambre d’hôtel en 2016 a été divulguée à la presse. Dans sa déclaration, Mme Small Combs a fait référence à la vidéo, affirmant qu’elle « n’était pas là pour présenter mon fils comme parfait parce qu’il ne l’est pas ».

« Mon fils n’a peut-être pas dit tout à fait la vérité sur certaines choses, comme nier qu’il ait déjà été violent avec une ex-petite amie alors que la surveillance de l’hôtel a montré le contraire », a-t-elle déclaré. « Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement liés qu’il devient terrifiant d’admettre une partie de l’histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue. « C’est pourquoi je crois que l’équipe civile de mon fils a choisi de régler le procès de l’ex-petite amie au lieu de le contester jusqu’au bout, ce qui a eu un effet de ricochet puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l’interprétant comme un aveu de culpabilité. « . M. Combs s’était auparavant excusé pour l’incident filmé, déclarant : « J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. J’étais dégoûté à l’époque quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant. »

Getty Images La star doit revenir devant le tribunal plus tard cette semaine