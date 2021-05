LA MAMAN dont les filles ont été enlevées par leur père à Tenerife a partagé une lettre d’anniversaire émouvante disant qu’elle «craint les répercussions de son ex mari.

Beatriz Zimmerman a publié la lettre déchirante pour ses «deux anges», Olivia, six ans, et Anna, un an, en jurant «de ne jamais cesser de les chercher».

Olivia, 6 ans, est portée disparue depuis plus de deux semaines[/caption]

Avec sa sœur, Anna, âgée d’un an[/caption]

Cela fait plus de deux semaines que les deux filles ont disparu, ainsi que leur père Tomas Antonio Gimeno, 37 ans.

Et maintenant, Zimmerman a publié de nouvelles photos de ses deux filles, demandant à être publiées au cas où quelqu’un les aurait reconnues, rapporte 20Minutos.

La lettre, lue par l’avocat de la famille, se lit comme suit: «J’ai peur de quoi dire, quoi écrire, à cause des répercussions de leur père.

«Mais qu’est-ce que je fais? Toute cette incertitude est très dure et c’est pourquoi je vous demande à tous de tout cœur de m’aider à les trouver.

«Je ne m’arrêterai jamais parce que ma vie n’aurait aucun sens.»

«Une maladie en phase terminale ou un accident doit être terrible, impossible à surmonter dans de nombreux cas, mais une disparition, avec l’incertitude de ne pas savoir comment ils sont, ce qu’ils pensent, de savoir qu’ils veulent m’appeler, voler le droit à la protection d’une mère, est insupportable.

«Espérons que si cela peut être entre nos mains, nous aurons une fin heureuse.

«Je vous remercie tous pour votre implication et votre amour – nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne les aurons pas trouvés.

Tomas Gimeno est accusé d’avoir kidnappé ses filles[/caption]

La mère de la fille a partagé une lettre pour ses «deux anges»[/caption]

Le trio a disparu après que Gimeno les ait récupérés à l’école il y a deux semaines[/caption]

«Nous allons montrer que ce monde peut être un monde plus sûr, où de telles injustices ne sont pas autorisées.

«Olivia et Anna, je vous adore mes adorables filles et je serai forte pour vous parce que vous avez besoin de moi.»

La mère avait précédemment partagé une vidéo des deux filles jouant, dans une tentative désespérée de les localiser.

Gimeno, qui est accusé d’avoir kidnappé ses deux jeunes filles, a laissé un mot d’adieu à leur mère avant de s’enfuir à Tenerife sur un bateau.

Le père des filles aurait envoyé des messages WhatsApp à leur mère, dont il s’est séparé il y a quelque temps, disant qu’il avait l’intention de les emmener sans consentement.

Selon un rapport de police, Gimeno a déclaré à Zimmerman lors de leur dernière conversation téléphonique qu ‘«il va quelque part loin et qu’elle ne reverra plus les filles.

On pense que Gimeno aurait emmené ses filles dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud, où il a des contacts, rapporte C7.

Zimmerman avait déjà partagé une vidéo de ses deux filles[/caption]





Le père aurait transféré 55 000 € sur son compte bancaire avant d’aller chercher ses filles à l’école et de disparaître.

Le bateau qu’il aurait emmené en mer avec les enfants a été retrouvé sans personne à bord au large de Puertito de Guimar, à un peu plus de 10 miles au sud de Santa Cruz.

Il a été vu pour la dernière fois dans la marina locale le 27 avril, où il a été aperçu transportant des sacs et des valises de sa voiture à son bateau.