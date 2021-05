La mère de Derek Chisora ​​résout une dispute animée sur les promenades sur le ring pour le combat de Joseph Parker à Manchester | Nouvelles de boxe

La mère de Derek Chisora ​​a dû résoudre un différend houleux avant le combat contre Joseph Parker, qui se déroulera comme prévu ce soir, avec Taylor vs Jonas sur une facture exceptionnelle.

Le poids lourd britannique a exprimé sa colère alors qu’un tirage au sort a eu lieu pour décider de l’ordre de marche du ring pour son affrontement avec Parker, en direct sur Sky Sports Box Office, avec Katie Taylor défendant également ses titres mondiaux contre Natasha Jonas à Manchester.

Mais le manager David Haye a confirmé que la mère de Chisora, Viola, était intervenue pour régler la dispute.

Parker a remporté le tirage au sort pour décider de la marche du ring



« Cela semble fou », a déclaré Haye Actualités Sky Sports. «Je n’ai pas vu le combat se dérouler avec Derek marchant sur le ring en premier.

«Mais heureusement, la voix de la raison est entrée – Viola, la charmante mère de Derek, et elle est la seule personne qu’il écoute réellement.

«J’ai parlé à Viola il y a environ une heure et elle a dit: ‘Je lui ai dit qu’il allait venir sur le ring en premier, comme il l’avait promis, et c’est tout.

«J’ai parlé à Derek, et Derek était en quelque sorte d’accord, oui il était d’accord.

« Le combat est à 100%. Derek marchera sur le ring en premier comme il aurait dû le faire, car il a perdu le tirage au sort. Nous nous sommes battus. »

















Chisora ​​a enflammé une dispute avec Parker à la pesée



Chisora ​​avait suggéré qu’il ne se battrait pas, Parker remportant le droit d’entrer en dernier dans l’AO Arena.

« Nous nous disputons en ce moment, là-bas », a déclaré Chisora Sky Sports. «Ils veulent faire un tirage au sort, qui arrive en premier sur le ring et qui arrive en deuxième sur le ring.

«J’étais comme, ‘Non, je ne fais pas ça.’

«Soit j’arrive en deuxième, soit je rentre à la maison tout de suite!»

