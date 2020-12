La mère de Daisy Coleman, affligée par le chagrin, est décédée par suicide quatre mois seulement après que sa fille s’est suicidée.

Melinda Coleman est décédée dimanche soir dans un autre chapitre tragique de l’histoire de la famille.

SafeBae, un groupe de prévention des agressions sexuelles dirigé par des jeunes, a fait l’annonce sur sa page Instagram, où les condoléances ont rapidement commencé à apparaître.

Il a été révélé dimanche soir que la mère de Daisy Coleman (à gauche), Melinda Coleman (à droite), était décédée par suicide

La mort de Melinda survient quatre mois seulement après que sa fille, Daisy, se soit suicidée en août. Sur la photo (de gauche à droite): Melinda et Daisy Coleman

« Nous sommes choqués et incrédules de partager avec notre famille SafeBae, que nous avons perdu Melinda Coleman par suicide ce soir », lit-on dans le message.

« Le chagrin sans fin de la perte de son mari, Tristan et Daisy était plus que ce à quoi elle pouvait faire face la plupart du temps.

«Melinda était une vétérinaire douée, une mère et une épouse dévouées et une culturiste talentueuse. Plus que tout, elle aimait et croyait en ses enfants. Ce n’est pas par hasard qu’elle a créé certains des enfants les plus doués, les plus passionnés et les plus résistants.

«Nos cœurs sont avec Logan et Charlie. Il n’y a pas de mots pour notre tristesse, seulement que si vous êtes aux prises avec un traumatisme ou une dépression, vous n’êtes pas seul.

En août, Daisy, 23 ans, s’est suicidée après avoir été honnête à propos de son agression sexuelle traumatique dans le documentaire Netflix « Audrie & Daisy ».

Le corps de Daisy a été découvert par les autorités après que sa mère, Melinda, leur a demandé d’effectuer un contrôle de l’aide sociale.