La tragédie a de nouveau frappé la famille Coleman.

Quatre mois après Daisy Coleman—Un survivant d’agression sexuelle, un défenseur et le sujet du documentaire Netflix 2016 Audrie et Daisy—est décédée par suicide, sa mère est décédée.

SafeBAE, un organisme d’intervention en cas d’agression sexuelle dirigé par des jeunes Daisy a cofondé, confirmé Melinda Coleman « Nous sommes sous le choc et l’incrédulité de partager avec notre famille SafeBAE, que nous avons perdu Melinda Coleman par suicide ce soir », a déclaré l’organisation dans un communiqué sur Instagram le 6 décembre. le chagrin de perdre son mari, Tristan et Daisy était plus que ce à quoi elle pouvait faire face la plupart du temps. Melinda était une vétérinaire douée, une mère et une épouse dévouées et une culturiste talentueuse. «

«Plus que tout», poursuit le message, «elle aimait et croyait en ses enfants. Ce n’est pas un hasard si elle a créé certains des enfants les plus doués, les plus passionnés et les plus résilients. Nos cœurs sont pour toujours avec Logan & Charlie.

L’organisation a signé une note pour toute personne ayant besoin de soutien. « Il n’y a pas de mots pour notre tristesse, seulement que si vous êtes aux prises avec un traumatisme ou une dépression, vous n’êtes pas seul », lit-on. « Il y a toujours de l’aide et du soutien disponibles. Nous sommes avec vous. »