La mère de l’avocate des agressions sexuelles, Melinda, s’est suicidée par la même méthode que sa fille, a-t-on appris lundi, alors que les hommages continuaient d’affluer pour la famille tragique.

Melinda Coleman, 58 ans, est décédée dimanche chez elle dans le Missouri, quatre mois après que Daisy, 23 ans, se soit suicidée, ayant appris qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants.

Daisy est devenue une source d’inspiration et de force pour beaucoup lorsqu’elle a parlé franchement d’agression sexuelle à l’âge de 14 ans dans le documentaire Audrie & Daisy de 2016.

Lundi, une amie proche de Melinda a révélé qu’elle était décédée de la même manière que sa fille.

Tami Piburn a déclaré que Melinda s’est abattue mortellement à la maison.

Quel était le documentaire Netflix Audrie & Daisy? En 2016, un documentaire Netflix a été publié, détaillant la vie de deux jeunes femmes qui avaient été agressées sexuellement à l’adolescence. Les deux filles ont été victimes d’abus et de cyberintimidation à la suite de leurs attaques. Audrie Pott avait 15 ans lorsqu’elle a été agressée lors d’une fête par trois garçons de 16 ans qu’elle connaissait le 3 septembre 2012 à Saratoga, en Californie. Des photos nues de la jeune fille ont été mises en ligne et elle a été victime d’intimidation. Elle s’est suicidée neuf jours après l’agression. À l’âge de 14 ans, Daisy Coleman a été violée par Matthew Barnett, alors âgé de 17 ans. Elle était sortie d’une soirée pyjama avec son amie Paige Parkhurst, 13 ans, et ils sont allés rendre visite à Barnett et à ses amis à Maryville, Missouri. Après avoir été abusés d’alcool, Daisy a été violée par Barnett et une autre a violé son amie Paige. Un troisième adolescent a été accusé d’avoir filmé l’agression de Barnett sur Daisy. Le documentaire a suivi Daisy pendant deux ans, documentant le traumatisme de son calvaire et l’hostilité de leur communauté. Barnett, le petit-fils d’un ancien représentant de l’État républicain, a été accusé d’agression criminelle, mais a été reconnu coupable de mise en danger d’un mineur et a purgé quatre mois de prison. Daisy a été victime d’intimidation à l’école après que les détails de ses allégations aient été rendus publics. Les documentaristes Bonni Cohen et Jon Shenk se sont entretenus avec le shérif de Maryville Darren White, qui a déclaré: « Les filles ont autant de culpabilité que les garçons. »

Un de ses deux fils, Logan, 25 ans, était dans la maison à l’époque.

« Elle s’est suicidée vers 18 heures dans sa maison », a déclaré Piburn au Sun.

«Logan était à la maison quand c’est arrivé, je suis tellement inquiet pour lui.

«Je suis brisé, je n’arrive pas à m’arrêter de pleurer. Je ne peux même pas respirer.

‘Je lui parlais au téléphone hier [Saturday] et je lui ai dit que j’avais quelque chose de prévu pour son anniversaire le 21.

«Je ne sais pas quoi faire sans mon meilleur ami. Elle a vraiment du mal.

Quelques heures avant sa mort, Melinda a publié une série de messages et de photos de Daisy sur sa page Facebook.

«Il n’y a pas assez de je t’aime que j’aurais pu dire quand je tenais ton cadavre froid, brisé et mort», a écrit Melinda.

«Je t’ai tenu comme un bébé de toute façon, mon bébé. Le bébé que je tenais quand tu es venu pour la première fois dans ce monde.

«Cela a toujours été mon plus grand honneur et ma plus grande joie d’être votre mère et meilleure amie. Maman ours!

Un message était un message du défunt père de Daisy à elle. La lettre décrivait la joie que Melinda et Michael Coleman éprouvaient à la naissance de Daisy.

«Nous sommes allés à l’hôpital et avons trouvé notre marguerite», disait la note. «Quand le médecin vous a tenu en l’air, nous étions des parents très fiers. J’ai eu le privilège de vous endormir chaque nuit pendant la première année de votre vie.

Daisy s’est tué par balle chez elle à Colorado Springs, lors d’un appel FaceTime avec son petit ami on / off.

Elle avait déjà tenté de se suicider à plusieurs reprises.

La saga tragique de la famille a commencé avec la mort du mari de Melinda, Michael, dans un accident de voiture en 2009, lorsque la voiture avec Daisy, l’un de ses frères et leur père a dérapé sur la glace et est partie d’un ravin.

Trois ans plus tard, en janvier 2012, Daisy a été violée lors d’une fête à la maison, âgée de 14 ans, par l’athlète du secondaire Matthew Barnett.

Il l’a attaquée pendant qu’un garçon filmait l’agression.

En 2016, l’histoire de Daisy a été transformée en une série Netflix, mêlant son histoire à celle d’Audrie Pott qui s’est suicidée en 2012, huit jours après avoir été agressée sexuellement lors d’une fête à la maison par trois adolescents et des images de l’attaque sont apparues en ligne.

Pott avait 15 ans lorsqu’elle a été agressée lors d’une fête par trois garçons de 16 ans à Saratoga, en Californie.

Une chronologie des tragédies de la famille Coleman Avant la mort de Melinda Coleman, la famille avait fait face à une immense tragédie au fil des ans, à commencer par la mort du mari de Melinda. 2009: Michael Coleman, qui était médecin, est décédé alors qu’il voyageait en voiture avec Daisy Coleman et l’un de ses frères en 2009. Ils étaient en route pour voir l’un de ses autres frères dans une compétition de lutte lorsque la voiture a heurté la glace noire et est entrée dans un ravin, tuant Michael. 2012: Daisy Coleman avait 14 ans lorsqu’elle a été violée aux premières heures du 9 janvier 2012. Le violeur de Daisy n’a pas été condamné. 2013: La maison de la famille Coleman a brûlé dans un incendie que sa mère, Melinda, croyait délibéré. 2018: Le fils de Melinda, Tristan Ash Coleman, est décédé dans un accident de voiture à l’âge de 19 ans alors qu’il aidait sa sœur à déménager à Colorado Springs lorsque l’incident s’est produit à Oakley, Kansas. Août 2020: Daisy s’est suicidée lors d’un appel FaceTime avec son petit ami. Décembre 2020: Melinda Coleman s’est suicidée après avoir vécu pendant des années avec le chagrin de perdre son mari, son fils et plus récemment, Daisy.

Des photos nues de la jeune fille ont été mises en ligne et elle a été intensément victime d’intimidation.

Dans le film, Daisy a décrit avoir été conduite avec de l’alcool et violée lors d’une fête organisée par la célèbre footballeuse du lycée, en elle, dans la ville natale du Missouri.

Le documentaire a suivi Daisy pendant deux ans, documentant le traumatisme de son calvaire et l’hostilité de leur communauté.

Le shérif de leur ville de Maryville, Darren White, a déclaré aux documentaristes de Netflix Bonni Cohen et Jon Shenk: « Les filles ont autant de culpabilité que les garçons. »

Barnett, fils d’un politicien républicain, a nié avoir violé Daisy et a purgé quatre mois de prison pour délit de mise en danger d’enfants.

La tragédie de la famille ne s’est pas arrêtée là.

Leur maison a brûlé dans un incendie en 2013 et en 2018, le frère de Daisy, Tristan Ash Coleman, est décédé dans un accident de voiture à l’âge de 19 ans, alors qu’il aidait sa sœur à déménager à Colorado Springs.

Daisy a mis à profit ses expériences et sa renommée pour fonder SafeBae, un groupe de prévention des agressions sexuelles.

Lundi, le directeur exécutif de SafeBae, Shael Norris, a déclaré que Melinda avait parlé aux étudiants de la prévention des agressions sexuelles via Zoom quelques jours seulement avant sa mort.

« Alors elle a sauté sur l’appel et a parlé à tous les enfants, et ce qu’elle m’a envoyé par SMS, c’était à quel point c’était beau de pouvoir le voir elle-même », a déclaré Norris.

« Elle vient de dire merci de m’avoir donné ça, et je t’aime. Et c’était son dernier texto, ajouta Norris.

SafeBae a annoncé dimanche la nouvelle de la mort de Melinda.

«Le chagrin sans fin de la perte de son mari, Tristan et Daisy, était plus que ce à quoi elle pouvait faire face la plupart du temps», a déclaré l’organisation.

«Melinda était une vétérinaire douée, une mère et une épouse dévouées et une culturiste talentueuse.

«Plus que tout, elle aimait et croyait en ses enfants. Ce n’est pas par hasard qu’elle a créé certains des enfants les plus doués, les plus passionnés et les plus résistants.

«Nos cœurs sont avec Logan et Charlie. Il n’y a pas de mots pour notre tristesse, seulement que si vous êtes aux prises avec un traumatisme ou une dépression, vous n’êtes pas seul.

Plusieurs personnes qui ont dit être des amis de Melinda lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux en la qualifiant de « réfléchie, compatissante et sincère ».

Une femme a dit que Melinda était devenue son amie «d’une manière dont elle savait que j’avais besoin» après la mort de leurs fils à peu près au même moment.

Cindy Waitt, qui a produit le documentaire Audrie & Daisy, a écrit: « Melinda, je n’oublierai jamais notre première conversation lorsque vous et Daisy avez accepté de raconter votre histoire.

«Je vous ai dit à Sundance que votre histoire toucherait d’innombrables vies. Et ça l’a fait. Repose en paix, belle dame.

