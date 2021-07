La mère de Chunky Panday, Snehlata Panday, décède, les célébrités lui rendent un dernier hommage ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans une tournure tragique des événements, la mère de l’acteur de Bollywood Chunky Panday, Snehlata Panday, est décédée samedi matin (10 juillet). Selon un rapport de l’ANI, l’acteur a été vu devant le domicile de sa défunte mère avec sa femme Bhavna et ses filles Ananya et Rysa.

De nombreuses célébrités telles que Sameer Soni, Neelam Kothari, Deanne Panday et Sohail Khan ont été aperçues devant la résidence de la mère de Chunky pour lui rendre hommage.

Découvrez des clichés de l’événement émotionnel:

(Photo gracieuseté : Viral Bhayani)

À l’occasion de la Journée de la femme, cette année, la fille de Chunky Panday, Ananya, s’était rendue sur son compte Instagram pour rédiger une belle note pour sa défunte grand-mère. Elle a écrit, « la quintessence de la grâce, de la beauté, de la persévérance, de l’humour, de l’énergie badass et des vibrations de la patronne, mon grand-mère ».

L’acteur Chunky Panday avait l’air visiblement ébranlé par la tragédie mais a gardé son sang-froid en public. Ses filles Ananya Panday et Rysa semblaient également profondément attristées par le décès de leur grand-mère.

L’acteur avait fait ses débuts dans le film multi-stars de 1987 Aag Hi Aag avec Neelam Kothari. Plus tard, il a continué à jouer dans ‘Paap Ki Duniya’ avec Sunny Deol et Neelam. Il a eu une carrière immensément réussie au cours de 1987-1994. Panday a été vu pour la dernière fois dans l’émission de télé-réalité « Fabulous Lives of Bollywood wives » qui mettait en vedette sa femme Bhavna Panday.