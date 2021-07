LA maman d’un voyou filmé en train d’attraper Chris Whitty a révélé qu’elle n’était pas « ravie » de son comportement mais s’est excusée en son nom.

Jonathan Chew et son ami Lewis Hughes, tous deux âgés de 24 ans, ont été qualifiés de « voyous » par le Premier ministre après avoir été filmés en train de maltraiter le médecin-chef de l’Angleterre.

Jonathan Chew estime que Boris devrait s’excuser auprès de lui

Il a été vu en train de malmener le médecin-chef de l’Angleterre au cours du week-end

Le couple était à une manifestation anti-verrouillage dans le centre de Londres dimanche lorsqu’ils ont repéré le meilleur médecin.

Des images choquantes les ont ensuite montrés mettant le professeur Whitty dans une prise de tête alors qu’il tentait désespérément de s’enfuir.

Mais la mère de Chew dit que son fils, qui souffre de TDAH et d’autisme, avait « mal interprété la situation ».

Natasha, 49 ans, a déclaré à Mail Online: « Tout d’abord, je voudrais m’excuser pour toute détresse que l’incident a pu causer à M. Whitty.

« Mon fils et son ami avaient profité de leur journée, prenant quelques verres ensemble lorsqu’ils ont repéré M. Whitty.

« Réalisant qui il était et comprenant à quel point il est important pour notre pays en ce moment même, ils voulaient prendre une photo avec lui. »

Un yob a été licencié après que son patron a vu une vidéo virale de lui attaquant le professeur Chris Whitty

Elle a poursuivi en expliquant que son fils pouvait être entendu demander une photo, mais son autisme lui rend difficile la « lecture des situations ».

Natasha a également affirmé qu’il ignorait que son « excitation » causait au professeur Whitty « aucune détresse ».

Elle a ajouté: « En tant que mère, je n’étais pas ravie de la façon dont les garçons ont demandé une photo, de la nature trop exubérante avec laquelle ils ont approché M. Whitty.

« J’espère que maintenant le Premier ministre et tous les députés, qui ont pris du temps malgré leur emploi du temps chargé pour commenter et discuter de la situation, pourront revenir sur des questions plus importantes, au lieu de se concentrer sur une question non politique ou Covid, c’était une demande de photographie. »

L’agent immobilier Lewis Hughes a déclaré qu’il avait «payé le prix avec mon travail»

Ses commentaires interviennent après que Boris Johnson a doublé hier ses remarques.

Mais Chew a déclaré au Sun qu’il voulait que Boris s’excuse auprès de lui.

Il a ajouté : « Je ne pense pas que nous ayons fait quoi que ce soit de mal, nous venons de le voir et nous avons pensé que c’était le gars de la télévision. Il est sur nos écrans tous les jours depuis un an, il est célèbre.

« Nous voulions juste un selfie c’était ça, je ne pense pas qu’il voulait prendre la photo mais je ne pense pas que nous ayons fait quelque chose de mal.

« Les gens dans la rue m’ont reconnu et s’y essaient depuis que la vidéo est en ligne. Cela a affecté ma santé mentale.

Hughes s’est excusé et a déclaré qu’il n’avait «aucune intention malveillante» lors de l’incident

Cela vient après que le copain Hughes a révélé qu’il avait perdu son emploi d’agent immobilier après que son patron ait vu le clip de 18 secondes.

Le passionné de boxe s’est excusé via The Sun et a déclaré: « J’ai payé le prix avec mon travail. »

Hughes, qui travaillait pour Caplen Estates Agents, a admis avoir bu quelques verres avant d’approcher le professeur Whitty.

Il a déclaré: «Je m’excuse absolument pour tout bouleversement que j’ai causé.

«Si je l’ai mis mal à l’aise, ce qui semble être le cas, alors je lui en suis désolé.

« C’est une personne assez timide et je pense que c’est pourquoi il n’a pas dit: » Lâchez-moi « . S’il avait dit cela et que j’avais réalisé ce qu’il ressentait, je n’aurais pas mis mon bras autour de lui.

Il a dit qu’il avait participé à une marche anti-vax lorsqu’il a aperçu le professeur Whitty dans un parc

« Pour être honnête, je voulais juste un selfie avec Chris Whitty pour montrer à ma mère. Il n’y avait aucune intention malveillante, je ne voulais pas le contrarier.

« J’ai mis mon bras autour de lui mais il a commencé à s’éloigner alors mon bras a fini par passer davantage autour de son cou. »

Il a poursuivi: «Je me sens très déçu par Boris, qu’il me traite de voyou. En fait, j’ai voté pour lui aussi.

« J’ai travaillé tous les jours de ma vie depuis que j’ai quitté l’université, je n’ai jamais eu de problèmes. Maintenant, je dois recommencer depuis le début et j’ai adoré mon travail.

Lewis, de Romford, Essex, a déclaré que la police lui avait dit qu’elle ne prendrait aucune autre mesure.

La police, qui a pris les détails du couple, a déclaré qu’elle enquêtait toujours sur l’incident – ​​enregistré comme une agression simple.

Le professeur Whitty a déclaré qu’il ne voulait pas déposer de plainte officielle.

