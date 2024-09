La mère de Chester Bennington traîne Linkin Park et son nouveau chanteur

La mère du regretté leader de Linkin Park, Chester Bennington, dit se sentir blessée et trahie par le groupe de rap-rock pour avoir lancé sa dernière itération sans l’avoir prévenue.

« Je me sens trahi. Ils m’ont dit que s’ils devaient faire quelque chose, ils me le feraient savoir. Ils ne m’ont pas prévenu, et ils savaient probablement que je ne le ferais pas. [wasn’t] « Je vais être très heureuse. Je suis très contrariée à ce sujet », a déclaré Susan Eubanks dans une interview avec Pierre roulante publié jeudi.

Linkin Park a été cofondé à Agoura Hills en 1996 par Bennington et les membres de Linkin Park, le rappeur-producteur Mike Shinoda, le guitariste Brad Delson, DJ Joe Hahn et Phoenix. Le groupe influent, qui s’appelait Xero avant que Bennington ne rejoigne ses rangs, a annoncé son retour au début du mois, sept ans après le suicide de son chanteur en 2017.

Le groupe a notamment annoncé la création d’une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong, ancienne membre du groupe de rock Dead Sara, qui reprend le rôle de Bennington, ainsi que l’arrivée d’un nouveau batteur, Colin Brittain. Le groupe sortira son nouvel album studio « From Zero » le 15 novembre et lancera une tournée pour présenter sa nouvelle formation.

Dans un communiqué du 5 septembre, les quatre fondateurs survivants ont déclaré qu’ils avaient commencé à se fréquenter ces dernières années pour tenter de « renouer avec la créativité et la camaraderie » de leurs débuts. Shinoda a déclaré que le titre de l’album « From Zero » fait référence à « à la fois à ces humbles débuts et au voyage que nous entreprenons actuellement. Sur le plan sonore et émotionnel, il s’agit du passé, du présent et du futur – en adoptant notre son signature mais en étant nouveau et plein de vie. Il a été réalisé avec une profonde reconnaissance pour nos nouveaux et anciens compagnons de groupe, nos amis, notre famille et nos fans. »

Lors du concert du groupe au Kia Forum le 11 septembre, Shinoda a déclaré au public que le groupe était « ravi » d’être de retour : « Il ne s’agit pas d’effacer le passé. Il s’agit de commencer ce nouveau chapitre vers le futur. »

Mike Shinoda et Emily Armstrong de Linkin Park se sont produits début septembre au Kia Forum à Inglewood. (Jordan Strauss / Invision / Associated Press)

Mais rien de tout cela ne convenait à la mère de Bennington.

« J’ai l’impression qu’ils essaient vraiment d’effacer le passé », a déclaré Eubanks au Rolling Stone. « Ils interprètent des chansons que Chester a chantées. Et je ne sais pas comment les fans le prennent, mais je sais comment je le prends. Et avoir [Armstrong] chanter les chansons de mon fils me fait du mal.

Bennington a contribué à faire du groupe une star avec son premier album en 2000, « Hybrid Theory », qui combine heavy metal et hip-hop avec des refrains mélodiques angoissés sur des chansons telles que « Crawling » et « In the End ». Le groupe est devenu une superstar instantanée au cours de cette décennie et une puissance de la musique rock tout au long de sa carrière, remportant des Grammy Awards pour « Crawling » et « Numb/Encore ».

Eubanks a ajouté qu’elle avait regardé par accident l’annonce du groupe en direct début septembre et qu’elle avait brièvement entendu Armstrong chanter les parties de Bennington. Son évaluation : Armstrong « hurlait sur une note très aiguë ». Elle n’a pas pu supporter d’en écouter davantage, a quitté le stream et s’est mise à pleurer. Elle a affirmé que son fils lui avait dit un jour que Shinoda pensait que les chansons de Linkin Park seraient mieux chantées par une femme « parce qu’il rabaissait souvent Chester » et qu’ils le remplaceraient par une femme s’il décidait un jour de quitter le groupe.

« Chester était abasourdi et blessé », a déclaré Eubanks à propos de ces remarques. « Et le fait est qu’ils l’ont fait maintenant. Donc, bien sûr, tout cela me revient en tête. » Elle a dit qu’elle aurait pu accepter que Shinoda chante les parties de Bennington, même si elles ne seraient pas aussi aiguës ou aussi fortes, mais qu’elle n’était pas d’accord avec le fait que quelqu’un d’autre le remplace complètement, « essayant de faire exactement ce que Chester a fait, mais ils n’y parviennent pas. »

Elle a également déclaré que ni la première femme de Bennington, Samantha, ni son fils, Draven, n’étaient au courant du relancement « jusqu’à ce que cela soit annoncé au monde ».

« C’était pareil pour moi et ça m’a fait mal », a-t-elle dit, notant que Hahn, qu’elle a vu il y a quatre ou cinq ans, lui avait promis qu’il lui dirait s’ils se réunissaient à nouveau et n’avait pas fait part de son intention de reformer le groupe. Elle a également affirmé que Shinoda avait fait une promesse similaire à elle et à Samantha Bennington.

Mais Samantha Bennington a déclaré au média qu’elle n’avait pas parlé à Shinoda depuis qu’elle était mariée à Chester, et qu’elle n’avait pas vu Shinoda depuis avant son divorce en 2005.

« Je crois que ma belle-mère mélange les groupes entre Linkin Park et [Bennington’s earlier band] Grey Daze. Le chagrin et la tristesse perturbent votre mémoire », a-t-elle déclaré à Rolling Stone après la publication de la réaction d’Eubanks.

Un porte-parole de Linkin Park a refusé de commenter vendredi lorsque le Times l’a contacté.

« Je pense que ce qui est important pour nous, c’est que nous n’avons jamais cherché à aimer [say] « Ramenons le groupe. Ou plutôt, trouvons un chanteur. Cela n’a jamais été notre intention ni notre objectif », a déclaré Shinoda mardi sur « Le Tonight Show avec Jimmy Fallon. » «

« C’était plutôt comme s’il y avait un moment où notre DJ Joe… a dit [we] « Nous devrions sortir un peu plus souvent, pourrions-nous nous réunir et être créatifs », a déclaré Shinoda. « Une chose en a entraîné une autre, et c’était presque comme [for] « Ce nouvel album, nous l’avons écrit, nous avons créé la musique pendant que nous créions le nouveau groupe. Quand nous avons commencé à créer la musique, nous n’avions pas de groupe et tout s’est formé au fur et à mesure que la musique se formait, je suppose. »

Les journalistes du Times, August Brown et Mikael Wood, ainsi que le pigiste Steve Appleford ont contribué à ce rapport.