La mère de Chester Bennington se sent « trahie » par le nouveau Linkin Park

La réunion de Linkin Park bat son plein. Avec la nouvelle chanteuse Emily Armstrong remplaçant le regretté Chester Bennington, le groupe de nu-metal a lancé sa tournée la semaine dernière. Ils étaient sur Tomber Cette semaine. Je suis sûr que beaucoup de gens sont ravis de tout cela, mais beaucoup d’autres ne le sont pas. La famille de Bennington tombe dans la deuxième catégorie.

Après que Cédric Bixler-Zavala de Mars Volta/At The Drive-In ait interpellé Armstrong pour avoir précédemment soutenu son collègue scientologue Danny Masterson, Armstrong a fait une déclaration se distanciant de l’émission. Ce spectacle des années 70 L’acteur, actuellement en prison pour viol, a déclaré que cette déclaration n’était pas suffisante pour l’épouse de Bixler-Zavala, Chrissie Carnell-Bixler, qui est l’une des femmes qui portent plainte contre Masterson. Quelques jours plus tard, le fils aîné de Bennington, Jaime, a accusé Mike Shinoda de Linkin Park d’avoir « discrètement [erasing] « La vie et l’héritage de mon père », a déclaré Susan Eubanks, la mère de Bennington.

Dans un essai publié sur Pierre roulante Aujourd’hui, Eubanks a déclaré qu’elle se sentait « trahie » par la décision de Linkin Park d’embaucher Armstrong. Elle a déclaré au magazine que le groupe avait promis de la prévenir s’ils se réunissaient, mais elle a découvert la nouvelle en ligne, comme tout le monde. Elle a écrit qu’elle avait l’impression que les membres de Linkin Park « essayaient très fort d’effacer le passé » et qu’entendre Armstrong chanter les chansons de sa chanson était « blessant ». De plus, elle a déclaré que la première femme de Bennington et le fils qu’ils ont eu ensemble n’ont pas non plus été prévenus par le groupe.

L’essai d’Eubanks continue, en partie :

En fait, je pensais que le groupe allait peut-être repartir, mais que Mike serait le chanteur ; Chester a en effet appris à Mike à chanter. Il a chanté une chanson sur [2017’s] One More Light, que j’ai trouvé magnifique jusqu’à ce que Chester meure, après je n’ai plus pu l’écouter. Je pensais que s’ils devaient ressortir, ce serait juste parce que le groupe n’aurait pas ajouté de chanteur…

Mike a dit un jour à Chester qu’il pensait que chanter ces chansons serait mieux avec une fille, car il rabaissait souvent Chester. Et Chester m’a appelé et m’a dit : « Il pense qu’ils vont me remplacer par une fille. » Et j’ai dit : « Qu’est-ce que tu veux dire ? » Et il m’a dit que Mike lui avait dit à la répétition : « Si tu décides de partir, nous allons te remplacer par une fille. » Et Chester était abasourdi et blessé.

Et le fait est qu’ils l’ont fait maintenant. Alors, bien sûr, tout cela me revient à l’esprit. J’en ai parlé avec mon fils. Je ne pensais pas qu’ils le feraient.

Comme je l’ai dit, je pensais que Mike allait chanter les chansons, mais elles ne sonneraient pas de la même façon. Elles ne seraient pas aussi aiguës ou aussi fortes, et elles seraient tout simplement très différentes. Et j’aurais été d’accord avec ça, mais je ne suis pas d’accord avec ça, que quelqu’un le remplace et essaie de faire ce qu’il a fait. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un au monde qui ait la même voix que lui. Et quand j’ai entendu ça, j’étais tellement dégoûté que non, ils essaient de faire exactement ce que Chester a fait, mais ils n’y parviennent pas.

Si je pouvais dire quelque chose aux membres du groupe, c’est que je me sens trahi. Tu m’as promis de nous prévenir et tu ne l’as pas fait. Si tu devais faire ça, ce n’est pas la bonne façon de procéder. Ne la laisse pas chanter les chansons de Chester et fais comme si c’était comme ça que ça aurait dû se passer. C’est comme le faire partir, effacer le passé. Tu n’as pas à te soucier de parcourir les anciennes chansons et d’en trouver de nouvelles, de nouvelles chansons de Chester à sortir. Maintenant, tu peux simplement sortir de nouvelles chansons. Mais ne te donne pas la peine de sortir les chansons de Chester avec Emily qui les chante.