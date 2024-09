La mère de Chester Bennington dit qu’elle se sent « trahie » par Linkin Park

La mère de Chester Bennington, Susan Eubanks, dit qu’elle se sent « trahie » par Linkin Park à cause de leurs retrouvailles et de l’arrivée d’une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong.

Eubanks a dit Pierre roulante qu’après la mort de Bennington en juillet 2017, les membres survivants de Linkin Park lui ont promis qu’ils discuteraient avec elle de toute relance potentielle du groupe avant de prendre une décision officielle.

Cependant, Eubanks a affirmé que personne dans le groupe ne l’avait contactée lorsqu’ils ont décidé de commencer à travailler avec Armstrong et qu’elle se sentait donc trahie par eux.

Pourquoi Eubanks se sent blessé par Linkin Park

« J’ai l’impression qu’ils essaient vraiment d’effacer le passé. Ils interprètent des chansons que Chester a chantées. Et je ne sais pas comment les fans le prennent, mais je sais comment je le prends. Et avoir [Armstrong] « chanter les chansons de mon fils est blessant », a-t-elle écrit dans un message pour Pierre roulante.

Eubanks a également noté que la première épouse de Bennington, Samantha Marie Olit, et leur fils Draven (22), ignoraient également que Linkin Park retrouvait Armstrong jusqu’à ce qu’ils l’annoncent au monde.

Elle a affirmé qu’au cours des deux dernières années, Joe Hahn et Mike Shinoda lui avaient personnellement promis qu’ils la tiendraient au courant de tout ce qui se passait avec Linkin Park. Hahn et Shinoda auraient apparemment fait savoir à Olit et Draven qu’ils prévoyaient de partager les morceaux inédits sur lesquels Bennington avait chanté (« Lost », « Friendly Fire », etc.).

Eubanks dit qu’elle a appris la sortie des chansons grâce à Olit plutôt qu’aux membres de Linkin Park.

Comment Eubanks a appris qu’Armstrong était le nouveau chanteur de Linkin Park

« J’ai découvert qu’Emily Armstrong avait rejoint le groupe sur Google », a-t-elle poursuivi. « En fait, je pensais que le groupe allait peut-être se remettre en route, mais que Mike serait le chanteur ; Chester a fait apprendre à Mike à chanter. Il a chanté une chanson sur [2017’s] Une lumière de plus « J’ai trouvé ça magnifique jusqu’à ce que Chester meure, après je n’ai plus pu l’écouter. Je pensais que s’ils devaient recommencer, ce serait juste parce que le groupe n’aurait pas ajouté de chanteur. »

Eubanks se souvient avoir regardé le concert en direct qui a eu lieu à Los Angeles le 5 septembre, qui marquait les débuts de Linkin Park avec Armstrong. Elle n’a entendu qu’un bref extrait de la prestation parce qu’elle ne voulait pas l’entendre.

« Mais c’était elle, je vais juste le dire, en hurlant d’une voix très aiguë. Et je suis sortie de là aussi vite que j’ai pu », a-t-elle dit. « J’ai pleuré. »

Eubanks affirme que Shinoda voulait une chanteuse depuis longtemps

Selon Eubanks, Shinoda aurait fait des commentaires à Bennington dans le passé, suggérant que leurs chansons auraient sonné mieux si une femme les avait chantées.

« Chester m’a appelé et m’a dit : ‘Il pense qu’ils vont me remplacer par une fille.’ Et j’ai dit : ‘Qu’est-ce que tu veux dire ?’ Et il m’a dit que Mike lui avait dit à la répétition : ‘Si tu décides de partir, nous allons te remplacer par une fille.’ Et Chester était abasourdi et blessé », a déclaré Eubanks.

Elle a ensuite défendu la voix de Bennington, affirmant que personne ne pouvait reproduire la voix de son fils. Elle a réitéré qu’elle avait l’impression qu’ils essayaient « d’effacer le passé » – un sentiment que le fils aîné de Bennington, Jaime, a exprimé depuis le concert en direct – et a conclu que Linkin Park n’aurait pas dû demander à Armstrong de chanter les chansons de Bennington.

Shinoda affirme que les retrouvailles ne visent pas à « effacer le passé »

Lors du premier concert de retrouvailles à grande échelle de Linkin Park au Forum de Los Angeles le 11 septembre, Shinoda a apparemment répondu aux accusations selon lesquelles le groupe tente d’effacer son héritage avec Bennington.

« Il ne s’agit pas d’effacer le passé, mais de commencer ce nouveau chapitre vers l’avenir et de venir ici pour chacun d’entre vous », a déclaré le chanteur.