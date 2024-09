La mère de Chester Bennington dit « Je me sens trahie » par Linkin Park

Après que le fils de Chester Bennington a critiqué Linkin Park pour avoir embauché Emily Armstrong comme nouvelle chanteuse, la mère du défunt chanteur s’est exprimée contre le groupe, affirmant qu’elle se sentait « trahie » et qu’ils « essayaient très fort d’effacer le passé ».

Dans une interview avec Pierre roulanteSusan Eubanks, la mère de Bennington, a expliqué que le groupe avait promis de la prévenir s’il y avait des projets de continuer en tant que groupe. « Je me sens trahie », a-t-elle déclaré. « Ils m’ont dit que s’ils allaient faire quelque chose, ils me le feraient savoir. Ils ne m’ont pas prévenue, et ils savaient probablement que je ne pouvais pas continuer. [wasn’t] Je vais être très contente. Je suis très triste à ce sujet.

Eubanks a expliqué qu’elle avait croisé les membres de Linkin Park Mike Shinoda et Joe Hahn au fil des ans, mais aucun des deux n’avait évoqué de réunion. Elle a déclaré qu’à un moment donné, Shinoda avait contacté le groupe lorsqu’ils avaient prévu de sortir de nouvelles chansons avec la voix de Bennington, mais qu’elle avait été prise au dépourvu par l’annonce de l’arrivée d’Armstrong dans le groupe.

« J’ai découvert qu’Emily Armstrong avait rejoint le groupe sur Google », a-t-elle déclaré. « Quand je vais sur Google pour chercher quelque chose, la première chose qui apparaît souvent est Linkin Park. Et j’ai vu tout ce qui se passait : « Nous avons une annonce à faire. » Toute la semaine, ils étaient en tête si vous tapez quoi que ce soit dans Google. »

Elle dit qu’elle a allumé la performance en direct du groupe lorsqu’ils ont annoncé Armstrong comme remplaçant de Bennington plus tôt ce mois-ci « pas exprès. Je pensais qu’elle chantait… Je ne me souviens même pas de ce que c’est [she was singing]parce que je ne voulais pas l’entendre. Ce n’était qu’un instant. Mais c’était elle, je vais juste le dire, en hurlant d’une voix très aiguë. Et je suis parti de là aussi vite que j’ai pu.

Eubanks se souvient que Shinoda avait dit un jour à Bennington que les chansons de Linkin Park sonneraient mieux avec une chanteuse, et que Bennington lui avait dit que s’il quittait le groupe, ils engageraient une femme pour chanter dans le groupe. « Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un au monde qui ait la même voix », a-t-elle déclaré. « Et quand j’ai entendu ça, j’étais tellement dégoûtée que non, ils essaient de faire exactement ce que Chester a fait, mais ils n’y parviennent pas. »

Ses commentaires sur Linkin Park font suite à des réactions mitigées à l’arrivée d’Armstrong dans le groupe. Le fils de Bennington a critiqué la décision de faire venir la chanteuse de Dead Sara, déclarant que Shinoda avait « discrètement effacé la vie et l’héritage de mon père en temps réel… pendant le mois international de la prévention du suicide ». Le chanteur de Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala, et sa femme Chrissie Carnell-Bixler ont évoqué le soutien d’Armstrong à Danny Masterson lors de son procès pour viol.

Linkin Park a annoncé le 5 septembre le prochain chapitre de sa carrière, en dévoilant Armstrong comme chanteur et en préparant son nouvel album « From Zero ». Le groupe a fait ses débuts publics au Forum de Los Angeles une semaine plus tard, offrant aux fans un aperçu direct de la nouvelle formation. VariétéChris Willman a salué le concert, décrivant la nouvelle itération du groupe comme une « décision astucieuse ». « Quelles que soient les controverses qui ont accompagné cette nouvelle addition si importante – et de nombreux titres ont clairement montré que tout le monde n’était pas d’accord avec elle – lorsqu’il s’agit de la question de la musique elle-même, vous auriez eu du mal à trouver une âme dans la foule galvanisée du Forum qui vous aurait dit que ce pari risqué n’était pas payant. »