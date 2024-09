La mère de Chester Bennington critique Linkin Park pour son nouveau chanteur

La mère de feu Chester Bennington, Susan Eubanks, a révélé qu’elle se sentait « trahie » par Linkin Park après qu’ils aient engagé un nouveau chanteur sans lui en avoir donné le moindre préavis.

Dans une nouvelle interview avec Pierre roulanteEubanks a déclaré que le groupe lui avait dit qu’ils la préviendraient « s’ils allaient faire quelque chose un jour ». Au lieu de cela, elle a découvert qu’ils se réunissaient avec Emily Armstrong de Dead Sara en tant que co-chanteuse grâce à Google – malgré avoir rencontré le chanteur Mike Shinoda et le turntablist Joe Hahn ces dernières années.

Achetez des billets pour Linkin Park ici

« Ils ne m’ont pas prévenu, et ils savaient probablement que je [wasn’t] « Je vais être très heureux. Je suis très contrarié à ce sujet », a déclaré Eubanks. « J’ai l’impression qu’ils essaient vraiment d’effacer le passé. Ils interprètent des chansons que Chester a chantées. Et je ne sais pas comment les fans le prennent, mais je sais comment je le prends. Et avoir [Armstrong] chanter les chansons de mon fils me fait du mal.

Elle a poursuivi : « Ils ont dit qu’ils informeraient la famille s’ils allaient se réunir. Ils ne l’ont pas fait. » [Bennington’s first wife] Samantha et [son] Draven ne le savait pas avant que le monde entier ne l’apprenne. C’était pareil pour moi et ça m’a fait mal.

Eubanks a ajouté que c’était particulièrement blessant parce que Shinoda « rabaissait souvent Chester » et a dit un jour à Bennington que « ces chansons seraient meilleures avec une fille ».

« Chester m’a appelé et m’a dit : « Il pense qu’ils vont me remplacer par une fille ». Et j’ai dit : « Qu’est-ce que tu veux dire ? » », se souvient-elle. « Il m’a dit que Mike lui avait dit lors de la répétition : « Si tu décides de partir, nous allons te remplacer par une fille ». Chester était abasourdi et blessé. »

Eubanks a également déclaré Pierre roulante qu’elle n’avait jamais pensé que Linkin Park remplacerait son fils dans le groupe. Au lieu de cela, elle pensait que Shinoda prendrait simplement en charge toutes les parties vocales.

« J’aurais été d’accord avec ça, mais je ne suis pas d’accord avec ça, avec le fait que quelqu’un le remplace et essaie de faire ce qu’il a fait », a-t-elle expliqué. « Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un au monde qui ait la même voix. Et quand j’ai entendu ça, j’ai été tellement dégoûtée que non, ils essaient de faire exactement ce que Chester a fait, mais ils n’y parviennent pas. »

Il convient de noter que Shinoda a déclaré lors de récents concerts que le retour de Linkin Park ne visait pas à « effacer le passé », mais plutôt à « commencer ce nouveau chapitre vers le futur ». Eubanks ne ressent clairement pas la même chose.

La décision de Linkin Park de faire appel à Armstrong comme nouvelle co-chanteuse a été accueillie avec véhémence après que des histoires sur ses liens avec la Scientologie et son soutien passé au violeur condamné Danny Masterson aient fait surface sur Internet. Le chanteur de Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala, et sa femme, Chrissie Carnell-Bixler (l’une des victimes de Masterson), ont été particulièrement virulents, cette dernière accusant Armstrong d’avoir participé à « l’intimidation cruelle » de ses « sœurs survivantes ».

De son côté, Armstrong a publié une déclaration dans laquelle elle a admis avoir considéré l’acteur tombé en disgrâce comme « un ami », mais qu’elle l’avait finalement « mal jugé ». Armstrong a également déclaré qu’elle ne « cautionnait pas les abus ou la violence contre les femmes », mais n’a pas mentionné le nom de Masterson.

L’un des autres fils de Chester Bennington, Jaime Bennington, a également déclaré que Linkin Park « trahi la confiance » de leur base de fans.