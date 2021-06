La mère de CAROLINE Croupton a demandé la garde totale de sa petite-fille de 11 mois afin qu’elle ne soit « pas connue comme la fille d’un tueur ».

Susan et David Crouch ont demandé à un tribunal de la famille d’Athènes s’ils pouvaient s’occuper uniquement de Lydia, après que son père Charalambos Babis Anagnostopoulos a admis avoir étouffé Caroline devant le tout-petit.

Susan et David Crouch ont demandé la garde exclusive de leur petite-fille de 11 mois Lydia Crédit : pixel8000

Ils ne veulent pas que le tout-petit grandisse comme l’enfant d’un meurtrier après que Charalambos Babis Anagnostopoulos a admis avoir étouffé sa femme Caroline Crédit : AP

Les parents accablés de chagrin, qui vivent sur l’île grecque d’Alonissos, sont également aux prises avec le rapport d’une assistante sociale, qui suggère que Lydia pourrait conserver des souvenirs du meurtre horrible de sa mère.

Thanasis Harmanis, l’avocat de la famille Crouch a révélé : « Nous avons demandé que la garde soit confiée à la mère de Caroline car c’est l’environnement le plus approprié, car à Athènes, la petite Lydia sera connue comme la fille d’un meurtrier, tandis qu’à Alonnisos, elle sera la enfant qui a perdu sa mère. »

« J’ai été choqué quand j’ai lu un rapport de l’assistante sociale selon lequel la petite Lydia, même si elle est nouveau-née, peut se souvenir de scènes de violence. »

Cela survient quelques jours seulement après qu’Anagnostopoulos a été inculpé du meurtre prémédité de sa femme de 20 ans.

Les parents d’Anagnostopoulos, qui s’occupent actuellement de Lydia, veulent partager la garde

On pense que ses parents demandent la garde partagée de Lydia, suggérant qu’elle pourrait partager son temps entre Alonissos – le dernier lieu de repos de Caroline – et Athènes.

M. Harmanis a déclaré que les conversations entre le couple étaient amicales, bien que Lydia soit restée sous la garde de ses grands-parents paternels.

Il a dit que si Susan ne peut pas s’occuper de Lydia, « ce sera sa mort ».

Le père d’Anagnostopoulos, Constantinos, a déclaré aux journalistes: « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour avoir la garde d’elle et espérons que nous pourrons parvenir à un arrangement.

« Pour l’instant, nous nous concentrons sur l’enfant. Même maintenant, au moment où je parle, je lui prépare à manger. »

Anagnostopoulos a cruellement réconforté Susan quelques heures avant sa confession Crédit : Tlive

Les parents de Caroline ont déclaré qu’ils pouvaient fournir « l’environnement le plus approprié » pour que Lydia grandisse dans Crédit : pixel8000

Le criminologue Nikos Agapinos a déclaré à Ta Nea : « Je pense que toute communication entre l’enfant et le père sera interdite.

« Le père peut réclamer la garde de l’enfant dès sa sortie de prison, mais les chances d’une telle justification sont nulles. »

Il a déclaré que si Anagnostopoulos était reconnu coupable et condamné à une lourde peine de prison, « Lydia sera (assez âgée) pour pouvoir décider par elle-même » si elle veut être dans la vie de son père.

Anagnostopoulos a joué le rôle du veuf en deuil pendant plus d’un mois avant d’avouer finalement aux flics qu’il a étouffé Caroline et a organisé un faux vol après qu’elle a menacé de divorcer et d’emmener leur fille Lydia.

Le pilote d’hélicoptère a joué le rôle du veuf en deuil pendant des semaines Crédit : Athéna

Juste avant son arrestation, le pilote d’hélicoptère a été filmé en train de serrer Susan dans ses bras lors du service commémoratif de Caroline à Alonissos alors qu’il continuait sa comédie selon laquelle sa femme avait été tuée par des voleurs sadiques.

Les parents désemparés de Caroline ont parlé plus tôt de leur espoir pour l’avenir de leur petite-fille de 11 mois lors de leur première interview depuis sa mort avec le Daily Mail.

« Susan et moi passerons le reste de notre vie à veiller à ce que justice soit rendue et à veiller à ce que sa petite fille Lydia soit élevée avec tous les avantages que nous pouvons lui donner et que les souvenirs de sa mère restent à jamais », a déclaré David la publication.

L’homme de 78 ans se souvient fièrement de la jeune maman qui a été « cruellement enlevée au début de ce qui devait être une vie merveilleuse ».

Il s’est réconforté en rappelant les « nombreuses réalisations de ma merveilleuse fille ».

Caroline a été retrouvée morte dans sa maison familiale le mois dernier dans une banlieue chic de la capitale grecque, Athènes, après avoir été torturée et étouffée, avec sa fille de 11 mois Lydia placée à côté d’elle.