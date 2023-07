La mère de Carlee Russell répond aux rumeurs négatives en ligne

Nous avons atteint la partie du film où les gens commencent à remettre en question avec cynisme l’histoire qui leur est racontée, et la mère de Carlee Russell n’en a rien.

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, Russell est de retour avec sa famille après avoir été portée disparue pendant 48 heures. Les détails de son histoire sont pour le moins effrayants, mais cela n’a pas empêché les gens de se tourner vers les médias sociaux pour remettre en question son histoire ou la traiter carrément de menteuse. Enfer, certaines personnes sont même allées jusqu’à tracer une ligne droite vers Jussie Smollett en parlant de cette affaire. Ce n’est pas pour rien que le dernier communiqué de presse du département de police de Hoover n’a pas aidé à étouffer les rumeurs et les insinuations en ligne.

Dans ce document, les enquêteurs notent que la femme de l’Alabama a acheté des collations dans une cible locale qui « ne se trouvaient pas dans le véhicule ou avec son téléphone portable et sa perruque sur les lieux de sa disparition », indique un communiqué de police.

La déclaration a également noté qu’ils n’ont trouvé aucune preuve d’un enfant en bas âge marchant le long de la I-459, comme l’a déclaré Russell la nuit de sa disparition.

« Nous n’avons pas non plus reçu d’appels supplémentaires concernant un tout-petit marchant sur l’autoroute, malgré de nombreux véhicules traversant cette zone, comme le montre la circulation », ont ajouté les autorités.

Espérons que les enquêteurs pourront bientôt parler plus en détail à Carlee et qu’elle pourra leur fournir des informations importantes concernant son enlèvement, l’enfant qu’elle aurait vu sur la route et qui pourrait avoir une raison de lui faire du mal. Jusque-là, la mère de Carlee, Talitha Robinson-Russell, n’a pas perdu de temps pour défendre sa fille et vérifier ceux qui remettraient son intégrité en question. Selon ABC 3340Robinson-Russell a publié une déclaration et n’a même pas mordu un petit morceau de sa langue.

En particulier, Robinson-Russell a mis fin à une rumeur selon laquelle sa fille se trouvait dans un Red Roof Inn et elle a réprimandé les détracteurs pour avoir diffusé de faux récits.

« S’il vous plaît, comprenez notre état mental et l’angoisse que nous venons de vivre et à laquelle Carlee est toujours confrontée et comprenez que peu importe le nombre de demandes ou de faux récits qui sont produits, nous ne serons pas intimidés pour faire quoi que ce soit qui compromettra le bien-être mental de notre fille ou l’enquête », a écrit la maman.

«De plus, nous n’accepterons pas les commentaires négatifs des médias sociaux avec une réponse afin que vous trouviez quelqu’un pour le faire. Dieu a été trop bon pour nous et a ramené notre fille à la maison en toute sécurité et nous ne participerons pas à permettre que ce moment soit entaché.

Voici cette déclaration dans son intégralité :

Au nom de Carlee Russell et de sa famille, nous voulons d’abord sincèrement reconnaître et remercier tout le monde pour toutes vos prières, récompenser les contributions via CrimeStoppers et tous les nombreux actes de gentillesse qui nous sont témoignés. Nous avons demandé à Dieu d’agir et Il l’a fait. Nous comprenons et apprécions la préoccupation sincère, cependant, nous aimerions que le public comprenne certaines choses. Avant tout, le bien-être physique et mental de Carlee est notre préoccupation immédiate. Cela a été une expérience traumatisante pour Carlee et ensuite pour notre famille.

Deuxièmement, il s’agit d’une enquête en cours et nous avons pleinement coopéré avec les autorités dès le début et nous continuerons de le faire.

Carlee a fait sa déclaration aux détectives et j’espère qu’ils poursuivent son ravisseur. Il appartiendra aux forces de l’ordre de déterminer quelles informations elles souhaitent divulguer et quand elles souhaitent divulguer ces informations afin de ne pas compromettre l’enquête.

De plus, nous comprenons qu’il y a des questions sur les dons de récompense via CrimeStoppers. D’après les informations que j’ai reçues lors de la création de la récompense, j’ai cru comprendre que tous les dons reçus qui n’auraient pas été utilisés pour la récompense seraient restitués à chaque donateur.

Enfin, lorsque nous avons initialement demandé l’aide du public pour rechercher et prier pour le retour en toute sécurité de Carlee, nous avons demandé des prières sincères et non des prières ou un soutien accompagné de conditions ou de droits.

Nous n’avons créé ni autorisé aucun compte Gofundme ni sollicité d’argent de qui que ce soit.

Veuillez comprendre notre état mental et l’angoisse que nous venons de vivre et à laquelle Carlee est toujours confrontée et comprenez que peu importe le nombre de demandes ou de faux récits qui sont produits, nous ne serons pas intimidés pour faire quoi que ce soit qui compromettra le bien-être mental de nos filles ou l’enquête.

De plus, nous n’accepterons pas les commentaires négatifs des médias sociaux avec une réponse afin que vous trouviez quelqu’un pour le faire. Dieu a été trop bon pour nous et a ramené notre fille à la maison en toute sécurité, et nous ne participerons pas à permettre que ce moment soit entaché.

Il y a un canular terrible et sans cœur que nous voulons aborder parmi plusieurs. J’ai reçu un texto à un moment donné de quelqu’un prétendant être Carlee et qu’elle était au Red Roof Inn. Cependant, lorsque ma famille est allée là-bas et a frappé aux portes et l’a cherchée, rien n’indiquait que Carlee était là ni qu’elle y avait jamais été. Toute autre question ou commentaire sur l’affaire devra être adressé à la police de Hoover ou à l’ABI.

Une conférence de presse se tiendra aujourd’hui à 14 h 30 HNC, où la police s’adressera au public et, espérons-le, répondra aux questions des médias. Il ne fait aucun doute qu’il y aura beaucoup d’yeux et d’oreilles à l’écoute pour entendre ce que les autorités ont à dire, les nôtres le feront certainement.