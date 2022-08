La mère de Britney Spears, Lynne, rompt le silence sur la querelle avec sa fille: “J’ai fait de mon mieux”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La mère de Britney Spears, Lynne, a rompu son silence au milieu d’une querelle en cours entre la pop star et toute sa famille immédiate.

Dimanche, l’interprète de “Hold Me Closer” a partagé un clip audio YouTube désormais supprimé, dans lequel elle a déclaré qu’elle s’était sentie abandonnée par sa mère pendant ses 13 ans de tutelle.

“Britney, toute ta vie, j’ai fait de mon mieux pour soutenir tes rêves et tes souhaits !” Lynne, 67 ans, sous-titrée la publication Instagramqui présente une vieille photo en noir et blanc de la mère et de la fille en des temps plus heureux, souriantes.

“Et aussi, j’ai fait de mon mieux pour t’aider à sortir des difficultés ! Je ne t’ai jamais tourné et ne te tournerai jamais le dos !” Lynne a continué.

LA CHANSON DE RETOUR DE BRITNEY SPEARS “HOLD ME CLOSER” AVEC ELTON JOHN ROCKETS TO NO. 1

Dans le clip audio, la pop star a fait allusion à la façon dont elle sentait que sa mère lui avait tourné le dos pendant sa tutelle longue et tumultueuse, imposée par le père de la chanteuse. Cependant, Lynne a doublé les réflexions de sa fille, affirmant que c’est elle qui se sent rejetée.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Vos refus pour les innombrables fois où j’ai pris l’avion et les appels me font me sentir désespérée ! J’ai tout essayé”, a écrit Lynne.

Elle a conclu le post, “” Je t’aime tellement, mais cette conversation est pour toi et moi seulement, les yeux dans les yeux, en privé.”

Britney a lâché une bombe dans le clip lorsqu’elle a partagé qu’elle se sentait “plus en colère” contre sa mère que contre son père et ancien conservateur, Jamie Spears.

“J’ai entendu dire que les journalistes l’appelaient [Lynne] à ce moment-là et poser des questions sur ce qui se passait, elle se cachait innocemment dans la maison et elle ne parlait pas”, a déclaré Britney.

Quelques jours plus tôt, Britney a sorti sa première nouvelle musique en six ans, une chanson avec Elton John qui a immédiatement grimpé au numéro un dans 40 pays quelques heures après sa sortie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS