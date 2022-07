La mère de Breonna Taylor, le père de Jacob Blake arrêté

L’homicide de Jayland Walker aux mains du département de police d’Akron a déclenché des manifestations dans tout le pays en son honneur afin de faire avancer l’agenda de la justice. Malgré la meilleure tentative du département pour tenter de falsifier l’opinion publique en suggérant que Walker a tiré sur les officiers qui le poursuivaient, nous ne les croyons pas, ils ont besoin de plus de monde.

La mère de Breonna Taylor et le père de Jacob Blake arrêtés lors d’une manifestation contre Jayland Walker

Les vies noires comptent toujours. Ils l’ont toujours fait et ils le feront toujours. Les citoyens de ce pays ne resteront plus les bras croisés et regarderont la police tuer des brothas et des sistas sans élever la voix et tout un tas d’enfer. Un tel enfer était en cours à Akron, dans l’Ohio, où Jayland Walker a été abattu de 60 blessures par balle de 90 coups tirés par une multitude de policiers. Il convient de noter que les 30 “ratés” sont des balles qui auraient pu tuer plusieurs personnes de la même manière qu’un tir de masse intentionnel le ferait. Peut-être que ces garçons de bacon devraient être mieux entraînés, mais nous nous écartons.

Le père de Jacob Blake, Jacob Blake Sr., et la mère de Breonna Taylor, Bianca Austin, étaient tous deux présents pour apporter leur soutien à la famille de Walker et à la communauté dans son ensemble. Malheureusement, Blake Sr. et Austin peuvent très bien comprendre la douleur, la colère et la frustration que ressent la famille Walker en ce moment même. Selon ABCActualitésl’insulte et la blessure ont été aggravées lorsque Austin et Blake Sr. ont été arrêtés pour délit d’émeute au premier degré mercredi soir.

Oui, vous avez bien lu, des accusations d’émeute. Selon Horaires des revues, Blake Sr. a également été hospitalisé après son arrestation car son interaction déchirante avec la police a aggravé son état cardiaque. Jeudi, Blake restait à l’hôpital dans un état non critique. Il n’y a pas de détails disponibles concernant l’arrestation de Bianca Austin.

Les Noirs sacrifient leur corps pour obtenir la justice et la vraie liberté en Amérique depuis des centaines d’années, dommage que nous nous retrouvions toujours dans la même position.