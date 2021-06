La mère de Boman Irani, Jerbanoo Irani, décède à 94 ans, l’acteur écrit une note émouvante en souvenir | Nouvelles des gens

New Delhi : La mère de l’acteur de Bollywood Boman Irani, Jerbanoo Irani, est décédée à l’âge de 94 ans mercredi 9 juin matin. Elle est décédée des suites d’une maladie liée à l’âge.

Boman a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram dans la soirée et a partagé un message sincère en souvenir de sa mère.

En postant une photo de sa mère, il a écrit, «Mère Irani est décédée paisiblement dans son sommeil tôt ce matin.

Jer avait 94 ans. Elle jouait à la fois le rôle de mère et de père pour moi, puisqu’elle avait 32 ans.

Quel esprit elle était.

Rempli d’histoires drôles qu’elle seule pouvait raconter.

Le bras le plus long qui s’enfonçait toujours profondément dans ses poches, même quand il n’y avait pas grand-chose. Quand elle m’a envoyé au cinéma, elle s’est assurée que tous les enfants de l’enceinte viennent avec moi. « N’oubliez pas le pop-corn », disait-elle.

Elle aimait sa nourriture et ses chansons et elle pouvait vérifier les faits sur Wikipedia et IMDb en un éclair. Sharp, sharp, sharp, jusqu’à la fin.

Elle a toujours dit : « Vous n’êtes pas un acteur pour que les gens vous félicitent. Vous n’êtes acteur que pour faire sourire les gens.

« Rendre les gens heureux », a-t-elle déclaré.

Hier soir, elle a demandé Malai Kulfi et de la mangue.

Elle aurait pu demander la lune et les étoiles si elle l’avait souhaité.

Elle était, et sera toujours… Une star.

Sur une photo monochrome, on peut voir sa mère saluer fièrement quelque chose.

Boman est célèbre pour des films tels que « Munna Bhai MBBS », « Main Hoon Na », « Veer-Zaara » et « Lage Raho Munna Bhai » pour n’en nommer que quelques-uns.