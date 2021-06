La mère de Boman Irani décède à 94 ans, l’acteur écrit « elle était et sera toujours une star »

La mère de Boman Irani, Jerbanoo Irani, est décédée mercredi à l’âge de 94 ans. L’acteur a posté une photo de sa mère sur sa page Instagram et a écrit une note réconfortante en se souvenant d’elle et des beaux souvenirs qu’ils ont partagés. Boman a écrit, « Mère Irani est décédée paisiblement dans son sommeil tôt ce matin. Jer avait 94 ans. Elle a joué le rôle de mère et de père pour moi depuis l’âge de 32 ans. Quel esprit elle était. Remplie d’histoires drôles qu’elle seule pouvait raconter. »

Irani a en outre partagé, « Le bras le plus long qui s’enfonçait toujours profondément dans ses poches, même quand il n’y avait pas grand-chose. Quand elle m’envoyait au cinéma, elle s’assurait que tous les enfants de l’enceinte viennent avec moi. ‘N’oublie pas le pop-corn’, elle le ferait dire.

Elle aimait sa nourriture et ses chansons et elle pouvait vérifier les faits sur Wikipedia et IMDb en un éclair. Sharp, sharp, sharp, jusqu’à la fin.

Elle a toujours dit : « Vous n’êtes pas un acteur pour que les gens vous félicitent. Vous n’êtes acteur que pour faire sourire les gens.

« Rendre les gens heureux », a-t-elle déclaré.

Hier soir, elle a demandé Malai Kulfi et de la mangue.

Elle aurait pu demander la lune et les étoiles si elle l’avait souhaité.

Elle était, et sera toujours… une star. »

Plusieurs célébrités ont présenté leurs condoléances sur le message de Boman.

Le fils de Boman et acteur-cinéaste Kayoze Irani s’est également souvenu de sa grand-mère avec un message émouvant. Il a écrit, « Aujourd’hui matin, ma grand-mère de 93 ans est décédée dans son sommeil. Elle a vécu une vie dure mais très heureuse. Pleine de toutes les épreuves et tribulations que la vie apporte. Mais elle l’a fait avec le sourire aux lèvres et la vigueur dans sa croyance. Je vis avec ma grand-mère depuis que je suis née. Dans les premières années de mon enfance, nous partagions même une pièce, mais nous partagions beaucoup plus d’histoires dans cette pièce. Je me souviens quand j’étais jeune garçon, je la raccompagnais à la porte et la mettre dans le taxi et double verrouiller le taxi pour qu’elle soit en sécurité. Je la taquinerais plus tard que le chauffeur de taxi n’avait pas l’air bien pour qu’elle soit troublée mais elle aimait ça. Dans ses dernières années, elle a perdu la vue . La plupart du temps, je m’asseyais à côté d’elle et je lui lisais quelque chose ou quelqu’un. Elle voulait connaître les détails de la vie de chaque personne. Elle était vive et vive d’esprit. Elle savait tout, de l’état de l’approvisionnement en vaccins à les chiffres actuels du marché boursier. Et s’est assuré de me dire pendant qu’elle mangeait ses mangues le soir et nous dirait si c’était « meetha ou khatta ».

Kayoze ajouté, « Au cours de cette dernière année, j’ai appris la guitare et j’ai appris de vieilles chansons qu’elle aimait et je les jouais pour elle. Parfois, je disais devrais-je chanter une autre chanson. Et elle disait simplement. « Non non, il est temps pour moi dîner ». Ma grand-mère a vécu avec nous toute ma vie. Et quel que soit l’âge de quelqu’un. Il est toujours difficile de ressentir le vide. Mon père a pris toutes les mesures possibles pour la mettre à l’aise. Au cours des 15 dernières années, il a même pris à l’étranger pour lui montrer des choses sur lesquelles elle n’avait fait que lire. Ma mère et elle étaient les meilleures amies. Elles s’asseyaient tous les jours. Et bavardaient sur tout et n’importe quoi. Elle est presque devenue une confidente de ma mère. Elle a toujours donné les bons conseils. Et ils étaient inséparables. Je tiens à remercier ma mère et mon père qui ont pris plus soin d’elle que je n’ai jamais vu personne. Et mamie a dit la même chose. Elle était la souveraine du palais, la reine du troupeau et la première à la table à manger . Je ressens un sentiment de perte même si je sais qu’elle est dans un meilleur endroit Je sais qu’elle est heureuse et qu’elle aura l’air bien n sur nous heureusement. Mais elle va terriblement me manquer. Et je n’oublierai jamais qu’elle m’a toujours dit de briller. RIP mon cher Buppy. Je t’aime et tu me manqueras toujours. »

La mère de Boman a fêté son 94e anniversaire en novembre de l’année dernière.