La mère de Billie Eilish, Maggie Baird, répond aux allégations de « bébé népo »

La mère de Billie Ellish, Maggie Baird, s’exprime sur une accusation de népotisme contre la carrière musicale de sa fille.

Maggie Baird a révélé ses réflexions sur le long métrage de Charme numéro Femme de l’année du magazine avec Mandy Teefy, Solange Knowles et Donna Kelce.

Au cours de l’interview, elle a répondu à cette affirmation en disant : « Je pense que c’est hilarant. Parce que cela est sorti, et c’était comme : ‘Oh, Billie est un bébé nepo.' »

Pour ceux qui ne le savent pas, la rumeur est sortie après le clip viral refait surface de Friends, où Baird incarnait le rôle du réalisateur aux côtés de Matt LeBlanc.

« Et je me dis : ‘Saviez-vous que j’ai eu cet épisode de Friends parce que j’étais sur le point de perdre mon assurance maladie ?’ Baird a déclaré: « Nous gagnions peu notre vie et cela nous permettait de passer beaucoup de temps avec nos enfants, ce qui était génial (sic). »

De plus, elle a ajouté : « Mais l’industrie, c’est avant tout des gens comme nous ou même des gens pas comme nous qui ne pouvaient même pas faire ça. Alors quand tout cela est arrivé à nos enfants, nous n’avions jamais été de ce côté-là. de cela. »

« Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment qu’il existe toute une industrie de personnes créatives, qui travaillent et qui se battent. »

« Cela n’a probablement rien à voir avec ce qui s’est passé parce que ce succès, c’est tout eux. Mais je pense que c’est important. Je pense qu’il est important que, même si vous espérez que vos enfants iront beaucoup plus loin que vous, vous ayez toujours votre propre vie. Vous pouvez c’est toujours le cas ; vous pouvez créer. C’est tout aussi important », a-t-elle également conclu.