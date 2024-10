La mère de Billie Eilish applaudit aux affirmations selon lesquelles la chanteuse est un « bébé népo »

Billie Eilish a été faite pour la gloire des Grammy et des Oscars.

Mais ne vous méprenez pas, ce n’est pas parce qu’elle était un bébé népo.

C’est ce qu’affirmait Internet après qu’un clip soit récemment devenu viral de la mère d’Eilish, Maggie Baird, apparaissant dans un épisode de « Friends » en 1999. Mais Mama Maggie rejette cette idée.

« Je pense que c’est hilarant », Baird, 65 ans, dit Glamour dans un article de couverture pour leur nouveau numéro « Femmes de l’année : Les mamans » mettant également en vedette les mères de Beyoncé (Tina Knowles), Selena Gomez (Mandy Teefey) et Travis et Jason Kelce (Donna Kelce).

« Parce que c’est sorti, et c’était comme : ‘Oh, Billie est un bébé népo.’ Et je me dis : « Saviez-vous que j’ai eu cet épisode de « Friends » parce que j’étais sur le point de perdre mon assurance maladie ? »

Baird avait déjà joué dans les feuilletons « Another World » et « As the World Turns » ainsi que dans d’autres séries télévisées telles que « LA Law », « Picket Fences » et « Chicago Hope » avant d’être choisie pour l’épisode de la saison 6. de « Friends » intitulé « Celui où Joey perd son assurance ».

Mais malgré le partage du temps d’écran avec Matt LeBlanc, Baird note qu’elle n’était guère au même niveau que les stars de « Friends ».

« Mon mari et moi sommes des acteurs de la classe ouvrière », a-t-elle déclaré à propos de Patrick O’Connell, père d’Eilish et de son producteur/co-scénariste Finneas. « Nous gagnions maigrement notre vie et cela nous permettait de passer beaucoup de temps avec nos enfants, ce qui était génial.

« Mais l’industrie, ce sont avant tout des gens comme nous, ou même des gens pas comme nous, qui ne peuvent même pas faire ça », a-t-elle poursuivi. « Alors, quand tout cela est arrivé à nos enfants, nous n’avions jamais été de ce côté-là.

«Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment qu’il existe toute une industrie de gens créatifs, qui travaillent et se battent, qui mènent une vie parfaitement heureuse, qui se sentent créatifs et épanouis. Mais c’est une vie très différente de celle de ce côté-ci de la porte où vous jouez soudainement dans cette arène différente.

En effet, depuis qu’Eilish a éclaté avec son premier album « When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? en 2019, le monde a été complètement différent pour la famille Baird, en particulier pour « Les oiseaux d’une plume » chanteur, qui n’avait que 17 ans à l’époque.

Baird a néanmoins réussi à garder tout cela en perspective.

« Les gens me disaient toujours : ‘Est-ce que tu es époustouflé à l’idée que Billie joue à Radio City ou au Madison Square Garden ?’ « , a-t-elle déclaré à Glamour. « Et je me suis dit : « J’ai été époustouflé quand elle a joué The Hi Hat à Highland Park ». [the Los Angeles neighborhood where the former 300-capacity club was located]. Tout est relatif. Vous ressentez tout.

« Vous n’êtes qu’une famille, et tout cela est tout à fait normal, et puis le monde met tout le reste dessus », a-t-elle ajouté. « Vous montez sur scène devant 100 000 personnes, et cela dure une heure et demie, et le reste du temps, vous êtes à table et votre frère vous donne des s – – t. La partie familiale est la partie qui maintient la santé mentale.

Alors que la musicienne a lancé sa tournée « Hit Me Hard and Soft » dimanche dernier – elle se rendra au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, le 9 octobre avant trois concerts au Madison Square Garden de New York du 16 au 18 octobre – Finneas vient de sortir son deuxième album. « Pour pleurer à haute voix ! » vendredi.

Tout en reconnaissant que « tout le monde a un programme » lorsqu’il s’agit de ses enfants, les objectifs parentaux de Baird sont très clairs : « Votre programme est que votre enfant soit heureux, en bonne santé, épanoui et qu’il redonne au monde. »