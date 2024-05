La mère de Biggie Smalls veut « gifler » Sean « Diddy » Combs

La mère de Notorious BIG, Voletta Wallace, a de grands mots pour Sean « Diddy » Combs.

Wallace a déclaré Rolling Stone dans un article publié jeudi qu’elle veut « gifler la lumière du jour » sur Diddy.

« J’ai mal au ventre », a déclaré Wallace à Rolling Stone à propos des problèmes juridiques de Diddy. « Je prie pour Cassie. Je prie pour sa mère. Je ne veux pas croire les choses que j’ai entendues, mais j’ai vu (la vidéo de l’hôtel). Je prie pour qu’il s’excuse auprès d’elle. «

Le mois dernier, des séquences vidéo datant de 2016 ont fait surface, montrant Diddy donnant des coups de pied, frappant et traînant sa petite amie de l’époque, Casandra « Cassie » Ventura Fine, dans un hôtel de Los Angeles. Il s’est ensuite excusé pour l’agression dans une vidéo publiée sur sa page Instagram, s’adressant directement à la caméra.

Wallace a poursuivi: « J’espère voir Sean un jour et la seule chose que je veux faire est de lui gifler la lumière du jour », a-t-elle ajouté. « Et vous pouvez me citer à ce sujet. Parce que je l’aimais bien. Je ne voulais pas croire à toutes ces choses horribles, mais j’ai tellement honte et je suis embarrassé. »

Les commentaires de la mère du défunt animateur font suite à une enquête de Rolling Stone publiée plus tôt cette semaine avec une série d’allégations sérieuses sur le mauvais comportement présumé du fondateur de Bad Boy Records, qui comprenait des détails sur la relation entre Biggie et Diddy.

L’histoire à la mode, publiée mardi, raconte comment d’anciens membres du personnel de Bad Boy, des associés de Diddy et des sources de l’industrie musicale ont déclaré que Biggie considérait Diddy, son ancien patron de label, comme un « cadre ringard ». Ils ont également déclaré que le regretté rappeur était sur le point de se séparer du label avant sa mort en 1997.

Rolling Stone détaille des aveux surprenants sur la relation entre Diddy et Biggie

L’histoire de Rolling Stone comprenait également un aveu surprenant qui a choqué les fans et est devenu viral. Après la mort de Biggie en 1997, Combs a travaillé pour exploiter la mort de Biggie et a encouragé son équipe à s’assurer que l’album du défunt artiste « Life After Death » soit un succès en tête des charts, selon des sources dans l’article.

L’article affirmait également que Diddy voulait faire la couverture du magazine musical au lieu de Biggie à la suite de sa mort. Dans une interview, Kirk Burrowes, cofondateur et président de Bad Boy Records, a parlé de l’incident au média.

« Je disais à Sean : « Faisons Biggie. Tu as encore une chance (pour une reprise dans le futur) » », a déclaré Burrowes à Rolling Stone. « Il dit ‘Non, il est mort. Je sors (le premier album de Combs, ‘No Way Out’) en juillet. Je dois être sur la couverture de Rolling Stone.' » Dans l’interview publiée jeudi avec Wallace, elle a refusé de commenter à Rolling Stone la réclamation de Burrowes.

USA TODAY a contacté les représentants de Combs pour commentaires.

Wallace, qui a passé près de trois décennies depuis la mort de Biggie à promouvoir l’œuvre de sa vie, a déclaré que Diddy devait parler à sa propre mère de son prétendu comportement de Bad Boy.

« Il doit s’excuser auprès de sa mère », a déclaré Wallace à Rolling Stone. « J’espère auprès de Dieu qu’il la fera asseoir, qu’il lui renversera ses tripes et lui présentera ses excuses. »

Depuis l’année dernière, Diddy a fait face à plusieurs poursuites l’accusant d’agression sexuelle. Il a nié les allégations, affirmant dans un communiqué en décembre qu’il « n’a fait aucune des choses horribles alléguées » et que ses accusateurs « recherchaient un salaire rapide ».

En mars, les domiciles de Diddy ont été perquisitionnés par des agents du Homeland Security Investigations, ce qui, selon plusieurs médias, dont l’Associated Press, était lié à une enquête sur un trafic sexuel.

