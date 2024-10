La mère de Bianca Censori vue à nouveau en Australie après le commentaire sexuel présumé de Kanye

Bianca Censori c’est maman, Alexandra je ne me cache pas des caméras après Kanye Ouest aurait dit qu’il voulait la « baiser »… elle est sortie passer une autre journée au soleil en Australie, l’air magnifique.

Découvrez ces nouvelles photos, obtenues par TMZ… qui montrent Alexandra sortant d’un véhicule noir à Melbourne mercredi alors qu’elle portait une robe longue et ajustée qui accentuait ses courbes. Elle a complété la tenue avec des lunettes de soleil, des talons hauts et un sac à main.

La veille, Alexandra était également dehors et environ à Melbourne, faisant des courses tout en portant une robe rouge, blanche et bleue avec des talons et un portefeuille Chanel.