La mère de 2 adolescents tués témoigne au procès de son ex-mari au Texas

DALLAS (AP) – La mère de deux adolescents tués par balle en 2008 dans la région de Dallas a déclaré jeudi aux jurés que son ex-mari, qui est jugé pour les meurtres après avoir échappé à l’arrestation pendant plus de 12 ans, était violent et contrôlant pendant leur mariage.

Lorsqu’on a demandé à Patricia Owens d’identifier son ex-mari au tribunal, elle a pointé du doigt Yaser Said en disant: “Ce diable là-bas.”

Said, 65 ans, est accusé de meurtre qualifié, accusé d’avoir tué Amina Said, 18 ans, et Sarah Said, 17 ans, le jour du Nouvel An en 2008. Yaser Said a plaidé non coupable. Saïd, qui avait travaillé comme chauffeur de taxi, encourt automatiquement une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est reconnu coupable.

Les sœurs ont été retrouvées abattues dans un taxi garé près d’un hôtel de la banlieue de Dallas à Irving. Mercredi, les jurés ont entendu un appel au 911 que Sarah Said a passé à partir d’un téléphone portable, disant à l’opérateur que son père lui avait tiré dessus et qu’elle était en train de mourir.

Un ancien détective de la police a témoigné jeudi que le taxi dans lequel les filles ont été retrouvées avait été prêté à Yaser Said.

Une semaine avant que les sœurs ne soient tuées, elles et leur mère ont quitté leur maison dans la banlieue de Dallas à Lewisville et se sont rendues en Oklahoma pour s’éloigner de Said. Les petits amis des deux sœurs ont également rejoint les trois.

Le procureur Lauren Black a déclaré dans ses déclarations liminaires que les sœurs étaient devenues “très effrayées pour leur vie” et que la décision de partir a été prise après que Said “ait mis une arme sur la tempe d’Amina et menacé de la tuer”, a déclaré le procureur.

Owens, qui parlait doucement et souvent avec hésitation à la barre, a témoigné que Said l’avait finalement convaincue de retourner au Texas. « Je ne pensais pas que quelque chose arriverait », a-t-elle témoigné.

Black a déclaré lors des déclarations liminaires que Said était “obsédé par la possession et le contrôle”. Owens a témoigné que lorsqu’elle a épousé Saïd, elle avait 15 ans et lui 29 ans. Le soir où les filles ont été tuées, Saïd voulait emmener seulement les deux sœurs au restaurant.

Dans une lettre écrite au juge chargé de l’affaire, Said a déclaré qu’il n’était pas satisfait de “l’activité de rencontres” de ses enfants, mais a nié avoir tué ses filles. L’avocat de la défense, Joseph Patton, a déclaré dans ses déclarations liminaires que les preuves n’étayeraient pas une condamnation et que la police était trop rapide pour se concentrer sur Said.

Black a déclaré que Sarah Said avait été abattue neuf fois et Amina Said avait été abattue deux fois.

Dans un courriel du 21 décembre 2007 qui a été mis en preuve, Amina Said a dit à l’un de ses professeurs qu’elle et sa sœur prévoyaient de s’enfuir. Elle a écrit qu’elle et sa sœur ne voulaient pas vivre selon la culture de leur père, qui est né en Égypte, et qu’elles ne voulaient pas non plus de mariages arrangés, comme il l’avait prévu. Son père, écrit-elle, avait « fait de notre vie un cauchemar ».

“Il va, sans aucun drame ni doute, nous tuer”, lit-on dans l’e-mail.

Yaser Said, qui avait été recherché en vertu d’un mandat de meurtre capital depuis les meurtres, a été placé sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Il a finalement été arrêté en août 2020 à Justin, à environ 35 miles (60 kilomètres) au nord-ouest de Dallas. Son fils, Islam Said, et son frère, Yassim Said, ont par la suite été reconnus coupables de l’avoir aidé à échapper à son arrestation.

The Associated Press