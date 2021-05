La mère d’Arijit Singh décède des suites de complications du COVID-19

La mère de la chanteuse Arijit Singh est décédée jeudi en raison de complications liées au COVID-19. La mère du chanteur a été hospitalisée à Kolkata et avait besoin d’un A-négatif pour le traitement. L’acteur Swastika Mukherjee avait écrit à peu près la même chose sur ses pages de médias sociaux. Elle a écrit: « Besoin de sang pour la mère de la chanteuse Arijit Singh, admise à Amri Dhakuria. J’en ai besoin aujourd’hui. Veuillez contacter @swatihihihi avec des DONATEURS MASCULINS vérifiés (sic). »

Alors que le cinéaste Srijit Mukherjee a tweeté: « Un donneur de sang #Copied A- est nécessaire pour la mère du chanteur Arjit Singh à Dhakuria Amri demain. Les donateurs intéressés peuvent contacter Nitasha au 8017197476. »

Selon les rapports dans India Today, la mère d’Arijit est décédée à 11 heures le 20 mai 2021 et elle était extrêmement critique.

Le 23 avril 2021, Arijit s’était rendu sur sa page Facebook et avait exhorté les gens à rester en sécurité au milieu de la pandémie.

Il a écrit: «J’ai prié continuellement avec un objectif en tête. Nous devrions gagner cette bataille. Plus aucun peuple ne devrait mourir comme ça. J’appelle mon peuple bien-aimé à se joindre à moi mentalement à travers cette prière. de prendre du temps supplémentaire pour le faire. Priez simplement pendant que vous continuez à faire ce que vous faites. Laissez notre conscience devenir une conscience collective et laissez-nous être fortifiés. Que chaque vie survit à cela. .Rapports d’essai 3.Lits4.Oxygène5.Injections 6.Médecine7. Unité de soins intensifs 8. Médecins et infirmières à assister 9. Empathie et soins mutuels (médecin et infirmière-patient et famille) Aussi, c’est mon humble demande à vous pour comprendre la situation. Nous sommes peut-être en train de subir une transmission de masse. Beaucoup de gens sont maintenant affectés par Sars coV2. Nous avons nos téléphones portables. Veuillez vérifier ce qui se passe avec tous les États et les gens. Comprenez la gravité de cette situation situation. Veuillez être à la maison, ne partez pas inutilement Nous ne pouvons pas empêcher un grand nombre de personnes de sortir et de célébrer leur propre égoïsme, mais nous pouvons choisir de prendre soin de nous-mêmes et des autres autour de nous. Diffusez ceci à tout le monde, s’il vous plaît. Dites à tout le monde de porter un masque et de se désinfecter. Soyez conscient de votre corps. Cette fois, la RT PCR échoue parfois. Vous pourriez avoir des symptômes différents. Lisez à ce sujet, s’il vous plaît. Soyez actif et heureux d’être immunisé. Faites des exercices de yoga Mangez bien Dormez bien Jouez à des jeux physiques et mentaux Chantez ou chantez Quiconque fait face à un problème dû à l’essoufflement Veuillez utiliser une position couchée pour augmenter la capacité de vos poumons afin d’obtenir de l’oxygène pour survivre. La position couchée est lorsque vous vous allongez sur le ventre et la poitrine. Continuez à respirer .. !!! S’il vous plaît, dépendons de nous-mêmes parce que nous sommes seuls maintenant. Guru Rabindranath Thakur a dit un jour: «Jodi tor daak shune keu na ase tobe akla chalo re» Mon amour pour vous mes aînés, seniors, juniors, enfants. Tatwamasi. «