La mère d’Archie Battersbee supplie de “lui donner une chance” car les médecins disent qu’ils ne désactiveront pas son assistance respiratoire au milieu d’un appel de dernier recours

La mère d’ARCHIE Battersbee a supplié les médecins de donner une chance à son fils car ils ont confirmé qu’ils ne désactiveraient pas son système de survie dans le cadre d’un appel de dernière minute.

Hollie Dance a ajouté qu’elle “tournait à vide” mais a juré : “Nous nous battrons jusqu’au bout. Nous allons nous battre pour le droit de mon fils à vivre.”

Hollie Dance a supplié les médecins de donner une chance à son fils Crédit : PA

La mère d’Archie Battersbee s’est dite soulagée par la candidature de dernière minute

L’enfant de 12 ans est dans un “coma profond” à l’hôpital à la suite d’un accident anormal Crédit : PA

Le frère d’Archie, Tom Summers, l’embrassant sur la tête à l’hôpital Crédit : PA

Et elle a insisté sur le fait qu’elle et sa famille étaient “contre l’ensemble du système”.

Cela survient après que la famille d’Archie a déposé une demande de dernière minute auprès de la Cour européenne des droits de l’homme quelques minutes avant la date limite de 9 heures du matin.

Hollie a déclaré: “Les médecins se trompent. Je dis qu’ils se sont trompés dans ce cas. Ils ont dit qu’Archie durerait 24 heures – ici, il se bat toujours.

“À l’intérieur, je suis fauché. Je suis fauché. Et à un moment donné, je vais avoir besoin d’une thérapie sérieuse, mais je n’ai pas le temps de penser à moi à la minute.

“C’est un combat pour la vie de mon fils et je suis contre le plus grand système. Je n’ai pas le temps de m’effondrer pour le moment.”

Elle a également déclaré dans sa déclaration à East London aujourd’hui: “J’espère qu’ils interviendront et donneront à Archie le droit de vivre.”

Et elle a dit que deux pays ont offert un traitement à son fils, ajoutant: “Si ce pays ne peut pas le soigner ou s’il ne veut pas le soigner, où est le mal à lui permettre d’aller dans un autre pays?”

Brain-dead Archie, 12 ans, devait être désactivé à 11 heures aujourd’hui après que la Cour suprême a rejeté un appel hier.

Alistair Chesser, médecin-chef du Barts Health NHS Trust, a confirmé qu’aucun changement ne sera apporté aux soins d’Archie tant que la CEDH n’aura pas examiné le cas.

Cela survient après une série de batailles judiciaires entre ses parents pour maintenir le traitement de leur petit garçon.

Les juges ont convenu hier qu’il serait illégal de maintenir le traitement de maintien de la vie de l’enfant de 12 ans, ce qui ne ferait que “prolonger” sa mort.

Archie devait terminer son traitement à midi hier avant qu’un appel de la 11e heure ne soit fait.

Mais après délibération, les juges de la Cour suprême ont convenu qu’il n’y avait “aucune perspective de rétablissement significatif” pour le garçon au cerveau endommagé.

Lord Hodge, vice-président du tribunal, a examiné la demande d’autorisation de faire appel aux côtés de Lords Kitchin et Stephens – le même panel de juges de la Cour suprême qui a rejeté une offre d’appel des parents d’Archie la semaine dernière.

Cependant, la mère d’Archie, Hollie, a confirmé que son équipe juridique soumettrait une autre demande à la Cour européenne des droits de l’homme d’ici 9 heures du matin aujourd’hui dans le but de reporter le retrait de son système de survie.

Hollie a déclaré: “Nos avocats déposeront auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Ils ont reçu un délai strict de 9 heures du matin. Encore une fois, pas de temps du tout.

“Nous avons demandé très gentiment, d’une manière très gentille, ‘Pouvons-nous emmener Archie dans un hospice?’ Je pense que c’est le droit de chaque parent de pouvoir sortir son enfant d’un hôpital très bruyant pour une mort paisible et digne – comme ils l’appellent – une mort digne, c’est ce sur quoi portent toutes ces affaires judiciaires, apparemment, la dignité d’Archie.

“Eh bien, où sont la dignité et les droits d’Archie maintenant ? Il n’est même pas autorisé à mourir paisiblement dans un hospice. Ainsi, les mots de notre avocat étaient : “Ils ont été très brutaux et ils ont refusé un hospice”.

Archie a été retrouvé avec une ligature sur la tête après un défi sur les réseaux sociaux chez lui à Southend, Essex, le 7 avril de cette année.

Le jeune a subi des lésions cérébrales et ne répond plus depuis, étant maintenu en vie par ventilation mécanique et alimenté par un tube.

Annonçant le refus du tribunal d’entendre l’appel plus tôt, les juges ont déclaré: “Les juges ont une grande sympathie pour le sort des parents dévoués d’Archie qui font face à une circonstance qui est le cauchemar de tous les parents – la perte d’un enfant très aimé.

“Il faut garder à l’esprit que, malheureusement, le problème central entre les parents d’Archie d’une part et la fiducie du NHS, qui est soutenue par le tuteur très expérimenté d’Archie, n’a pas porté sur le rétablissement d’Archie mais sur le moment et la manière de son décès.

“Il n’y a aucune perspective de reprise significative.

“Même si le traitement de survie devait être maintenu, Archie mourrait au cours des prochaines semaines d’une défaillance d’organe puis d’une insuffisance cardiaque.

“Le maintien du régime médical ‘ne sert qu’à prolonger sa mort’.

“Cette conclusion est celle à laquelle le juge n’est parvenu qu'”avec le plus profond regret”.

“Bien qu’il y ait des preuves qu’Archie était un enfant avec des croyances religieuses, qu’il était très proche de sa mère et qu’il n’aurait pas souhaité la laisser seule, ce ne sont là que quelques-uns des facteurs que les tribunaux doivent prendre en compte dans leur évaluation du meilleur endroit pour Archie. les intérêts mentent.

“C’est dans ce contexte que le juge Hayden a estimé qu’il ne serait pas légal de poursuivre un traitement de maintien de la vie.”

Le panel a conclu: “Selon la loi d’Angleterre et du Pays de Galles, l’intérêt supérieur et le bien-être d’Archie sont la considération primordiale.

“Le panel arrive à cette conclusion avec le cœur lourd et souhaite exprimer sa profonde sympathie aux parents d’Archie en ce moment très triste.”

S’exprimant après que la date limite de midi pour éteindre le système de survie d’Archie ait été repoussée hier, la mère d’Archie, Hollie Dance, a déclaré: “Je sais qu’Archie est toujours avec nous.

“Il montre des signes très différents de ce que les cliniciens soumettent réellement aux tribunaux.

“Il est vraiment là, il progresse de tellement de façons.”

Elle a ajouté: “Nous devons nous battre pour chaque décision avec l’hôpital.

“Il n’y a rien de digne dans la façon dont nous sommes traités comme une famille dans cette situation.

“Nous ne comprenons pas ce qu’est la ruée et pourquoi tous nos souhaits sont refusés.”

Un juge de la Haute Cour a précédemment statué que l’arrêt du traitement était dans l’intérêt supérieur d’Archie, après que des experts l’aient déclaré ” mort du tronc cérébral “.

Cela a été retardé en raison d’un comité de l’ONU qui a adressé vendredi une demande au gouvernement britannique l’exhortant à “s’abstenir” de le retirer de l’assistance respiratoire pendant que son cas est à l’étude.

Cependant, Sir Andrew McFarlane a déclaré lundi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vertu de laquelle le comité de l’ONU a fait sa demande, est un “traité international non incorporé” et ne fait pas partie du droit britannique.

“Chaque jour que [Archie] continue de recevoir un traitement de maintien de la vie est contraire à son intérêt supérieur et, par conséquent, un séjour, même de courte durée, est contraire à son intérêt supérieur », a-t-il ajouté.

Les soins d’Archie devaient se terminer lundi au Royal London Hospital de Whitechapel, dans l’est de Londres, mais sa famille a obtenu un court délai.

Puis mardi, à peine 30 minutes après que son assistance respiratoire devait être désactivée, la Cour suprême a confirmé qu’un appel avait été interjeté.

Hollie a déclaré qu’elle se sentait “extrêmement déçue” par le système judiciaire et “continuait d’être choquée et traumatisée par la brutalité des tribunaux britanniques et de la fiducie hospitalière” – mais espère que les choses iront dans son sens après ce dernier appel.

“NOUS AVONS FAIT UNE PROMESSE À ARCHIE”

Hollie, qui avec le père d’Archie, Paul, a continuellement juré de “se battre jusqu’au bout” pour son fils, a déclaré: “Nous avons fait une promesse à Archie.

“J’ai à cœur l’intérêt supérieur de mon fils – Paul et les frères et sœurs – personne d’autre n’a à cœur l’intérêt supérieur d’Archie.

“Et je dis, et je le maintiens toujours, le meilleur intérêt d’Archie serait de laisser à cet enfant le temps de récupérer.

“S’il ne récupère pas, il ne récupère pas, mais laissez-lui le temps de récupérer.”

Décrivant aujourd’hui comment son fils lui a “montré” qu’il s’améliorait, Hollie a déclaré à Kate Garraway et Richard Madeley dans Good Morning Britain : “Il a un très bon rythme cardiaque stable, il maintient sa propre tension artérielle et il prend du poids.

“Archie m’a tenu la main. Il a serré mes doigts si fort qu’ils étaient rouges. Tout ce dont il a besoin, c’est du temps.

“On ne lui a pas donné assez de temps. Nous voulons juste du temps.”

Un ami de la famille a déclaré qu’ils avaient bon espoir quant à la décision du tribunal.

S’exprimant à l’extérieur de l’hôpital, Ella Carter a déclaré: “J’espère que nous devrions entendre si ce n’est pas aujourd’hui, espérons-le demain, si cela a été accepté.

“Nous espérons qu’ils accepteront notre appel et qu’ils entendront notre cas – cela a été vraiment frustrant.

“Je pense qu’il est difficile d’avoir de l’espoir après de nombreuses déceptions, mais nous avons autant d’espoir que possible.”