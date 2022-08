La mère d’Archie Battersbee dit que son fils est «toujours là» alors qu’il a obtenu un sursis de dernière minute avec un appel à la 11e heure devant la Cour suprême

La mère d’ARCHIE Battersbee a insisté sur le fait que son fils au cerveau endommagé était “toujours là”.

L’assistance vitale pour l’enfant de 12 ans, qui ne répond pas depuis près de quatre mois, devait être désactivée à midi aujourd’hui – mais il a reçu un sursis de dernière minute avec quelques minutes à perdre.

La mère d’Archie Battersbee, Hollie Dance, a insisté sur le fait que son fils au cerveau endommagé était “toujours là” Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

L’enfant de 12 ans est dans un “coma profond” à l’hôpital à la suite d’un accident anormal Crédit : PA

Le frère d’Archie, Tom Summers, l’embrassant sur la tête à l’hôpital Crédit : PA

Ses parents désespérés ont lancé un appel à la Cour suprême à la onzième heure, leur accordant à tous plus de temps.

Les juges vont maintenant examiner la demande pour permettre à l’ONU d’examiner leur plainte selon laquelle les médecins ne devraient pas interrompre son traitement vital.

La mère d’Archie, Hollie Dance, a déclaré: “Je sais qu’Archie est toujours avec nous.

“Il montre des signes très différents de ce que les cliniciens soumettent réellement aux tribunaux.

“Il est vraiment là, il progresse de tellement de façons.”

Elle a ajouté: “Nous devons nous battre pour chaque décision avec l’hôpital.

“Il n’y a rien de digne dans la façon dont nous sommes traités comme une famille dans cette situation.

“Nous ne comprenons pas ce qu’est la ruée et pourquoi tous nos souhaits sont refusés.

“Nous prions pour une réponse encourageante de la Cour suprême.”

Un porte-parole du Christian Legal Center, qui soutient l’action en justice intentée par les parents d’Archie, a déclaré que la fiducie hospitalière avait confirmé qu’elle ne prendrait aucune mesure pour interrompre le traitement tant que la Cour suprême n’aurait pas rendu de décision.

Un porte-parole de la Cour suprême a ajouté : “Nous sommes conscients de l’urgence de cette affaire.

“Un panel de trois juges examinera la demande d’autorisation de faire appel” sur papier “, de la manière habituelle.”

Archie a été retrouvé avec une ligature sur la tête après un défi sur les réseaux sociaux chez lui à Southend, Essex, le 7 avril de cette année.

Le jeune a subi des lésions cérébrales et ne répond plus depuis, étant maintenu en vie par ventilation mécanique et alimenté par un tube.

Un juge de la Haute Cour a précédemment statué que l’arrêt du traitement était dans l’intérêt supérieur d’Archie, après que des experts l’aient déclaré ” mort du tronc cérébral “.

Cela a été retardé en raison du fait que le comité de l’ONU a adressé vendredi une demande au gouvernement britannique l’exhortant à “s’abstenir” de le retirer du système de survie pendant que son cas est à l’étude.

Cependant, Sir Andrew McFarlane a déclaré lundi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vertu de laquelle le comité de l’ONU a fait sa demande, est un “traité international non incorporé” et ne fait pas partie du droit britannique.

“Chaque jour que [Archie] continue de recevoir un traitement de maintien de la vie est contraire à son intérêt supérieur et, par conséquent, un séjour, même de courte durée, est contraire à son intérêt supérieur », a-t-il ajouté.

Les soins d’Archie devaient se terminer hier au Royal London Hospital de Whitechapel, dans l’est de Londres, mais sa famille a obtenu un court délai.

Puis aujourd’hui, à peine 30 minutes après que son assistance respiratoire devait être désactivée, la Cour suprême a confirmé qu’un appel avait été interjeté.

Hollie a déclaré qu’elle se sentait “extrêmement déçue” par le système judiciaire et “continuait d’être choquée et traumatisée par la brutalité des tribunaux britanniques et de la fiducie hospitalière” – mais espère que les choses iront dans son sens après ce dernier appel.

Hollie et le père d’Archie, Paul, ont toujours juré de se battre jusqu’à la toute fin pour leur fils.

“Nous avons fait une promesse à Archie, nous nous battrons jusqu’au bout. Et Archie se bat toujours”, a déclaré Hollie.

“J’ai à cœur l’intérêt supérieur de mon fils – Paul et les frères et sœurs – personne d’autre n’a à cœur l’intérêt supérieur d’Archie.

“Et je dis, et je le maintiens toujours, le meilleur intérêt d’Archie serait de laisser à cet enfant le temps de récupérer.

“S’il ne récupère pas, il ne récupère pas, mais laissez-lui le temps de récupérer.”

Décrivant aujourd’hui comment son fils lui a “montré” qu’il s’améliorait, Hollie a déclaré à Kate Garraway et Richard Madeley dans Good Morning Britain : “Il a un très bon rythme cardiaque stable, il maintient sa propre tension artérielle et il prend du poids.

“Archie m’a tenu la main. Il a serré mes doigts si fort qu’ils étaient rouges. Tout ce dont il a besoin, c’est du temps.

“On ne lui a pas donné assez de temps. Nous voulons juste du temps.”

Alistair Chesser, médecin-chef du Barts Health NHS Trust, qui s’occupe d’Archie, a déclaré: “Nos sincères sympathies et condoléances restent avec la famille d’Archie en cette période difficile.

“Nous suivons les instructions des tribunaux, donc aucun changement ne sera apporté aux soins d’Archie pendant que la famille fait appel devant la Cour suprême, bien que nous nous préparions à interrompre le traitement après midi, sauf indication contraire.”