La mère d’Anu Malik-Daboo Malik décède, les petits-enfants Armaan Malik et Amaal Mallik rendent hommage ! | Nouvelles des gens

Bombay: Les musiciens Armaan Malik et Amaal Mallik ont ​​écrit des notes émotionnelles à la mémoire de son « dadijaan » dimanche soir.

Armaan est allé sur Instagram et a écrit: « J’ai perdu mon meilleur ami aujourd’hui… mon dadijaan. La lumière de ma vie. Je ne peux toujours pas gérer cette perte. Un vide que je sais que personne ne peut combler. Tu étais l’être humain le plus mignon et le plus précieux Je suis tellement reconnaissant d’avoir passé autant de temps avec vous et d’avoir tout votre amour, vos câlins et vos baisers. Allah, mon ange est maintenant avec vous », a-t-il pleuré.

Parallèlement à cela, il a partagé une vidéo de retour de lui serrant sa grand-mère dans ses bras.

Amaal a également pleuré la disparition de sa grand-mère sur les réseaux sociaux. « C’était la tâche la plus difficile de ma vie de t’enterrer de mes propres mains aujourd’hui. J’ai pleuré désespérément pour un dernier câlin, mais tu étais déjà parti. Tu voulais être enterré juste à côté de votre mari et je suis content que nous ayons pu y arriver », a-t-il écrit sur Instagram.

Amaal a même rappelé ses bons souvenirs avec son grand-père.

« Les dimanches avec grand-mère étaient la vraie affaire avec aloo Parathas pour le petit-déjeuner et les pizzas pour le dîner … Vous avez vécu pour aimer vos enfants et vos petits-enfants, vous vous êtes battus longtemps et durement », a-t-il ajouté. Des membres de l’industrie du film et de la musique ont présenté leurs condoléances à la famille Malik.

« Je vous envoie de la force et des duas », a commenté la chanteuse Neeti Mohan. « Désolé Armaan », a écrit la chanteuse Kanika Kapoor.

Pour les inconnus, Armaan et Amaal sont les neveux d’Anu Malik et les fils de Daboo Malik.