La mère d’Angel Lynn révèle que sa fille paralysée a fait ses premiers pas des années après un enlèvement d’horreur

La mère d’ANGEL Lynn a révélé que sa fille avait fait ses premiers pas depuis qu’elle avait subi des blessures qui avaient changé sa vie après avoir été horriblement kidnappée.

La jeune femme de 22 ans vit dans un centre de réadaptation à Loughborough, dans le Leicestershire, alors qu’elle se bat courageusement pour se rétablir.

Angel bat tous les pronostics, après avoir rebondi d’un prêtre lui lisant les derniers rites trois fois Crédit : PA

Le joueur de 22 ans peut désormais se tenir debout et faire quelques pas avec l’aide de physiothérapeutes Crédit : PA

Angel est tombé d’une camionnette roulant à 60 mph, subissant une fracture du crâne et subissant une lésion cérébrale traumatique en conséquence Crédit : PA

Elle est restée paralysée et gravement endommagée au cerveau en septembre 2020 après être tombée la tête la première de la camionnette de son ravisseur voyageant à 60 mph.

Mais, cette jeune femme inspirante déjoue les pronostics, après avoir rebondi d’un prêtre lui lisant les derniers rites à trois reprises.

Elle a prouvé aux médecins qu’elle ne se tromperait pas à maintes reprises.

Plus tôt ce mois-ci, sa mère Nikki, 48 ans, et son mari, Paddy, 53 ans, ont partagé l’histoire déchirante dans un documentaire de Channel 4.

Niki a déclaré au Daily Mail : « Tout ce à quoi Angel pense, elle le fait.

« Elle essaie tellement fort et elle n’abandonne pas. Et elle l’a fait. Je ne pourrais pas être plus fier. »

Le joueur de 22 ans peut désormais se tenir debout et faire quelques pas avec l’aide de kinésithérapeutes.

Elle peut également accomplir des tâches quotidiennes comme préparer une tasse de thé et s’asseoir sur le siège avant de la voiture – un développement de rester dans son fauteuil roulant dans une camionnette pour personnes handicapées.

Une autre réalisation remarquable dont Niki a parlé est la nouvelle capacité de sa fille à écrire les gens à l’aide d’un iPad.

Elle peut également dire à ses parents qu’elle les aime en utilisant la langue des signes et leur dire si quelque chose est un « oui » ou un « non » en utilisant les pouces vers le haut ou vers le bas.

« Elle ne pourra peut-être pas parler, mais mon ange est définitivement là-dedans », a déclaré Niki.

« Vous pouvez le voir dans ses yeux. Si elle trouve quelque chose de drôle, elle fera du bruit et ses épaules se soulèveront. »

La fière maman et soignante à plein temps a parlé des merveilles qu’un nouveau centre de réadaptation a faites.

« Elle est allée au 21e anniversaire de son amie l’autre jour, et nous l’avons emmenée au pub », a-t-elle ajouté.

Sa mère a fièrement partagé qu’elle apprend à avaler toute seule et qu’elle peut boire des gorgées de jus par elle-même – une étape vers le retrait de son tube d’alimentation.

Le soignant dévoué a déclaré: « Honnêtement, j’ai appris à le bloquer [the emotion] dehors.

« J’ai eu des moments où j’ai pensé que je n’en pouvais plus. Mais ensuite, je pense à Angel et au fait qu’elle est redevenue un bébé à cause de ce qui s’est passé.

« Mon bébé a besoin de sa maman, alors je serai là pour elle.

« Les gens étaient prêts à l’abandonner, mais elle leur a prouvé le contraire à maintes reprises.

« Elle est toujours aussi pleine de vie – et elle mérite d’avoir la meilleure vie que nous puissions lui offrir. »

Qu’est-il arrivé à Angel Lynn ?

La vie d’Angel et de sa famille a changé pour toujours en 2020 lorsque le petit ami de 22 ans, Chay Bowskill, a commencé une dispute.

Des images de vidéosurveillance déchirantes montrées lors du procès de Chay montraient Angel sortant d’une camionnette et s’éloignant de Chay.

Des jurés horrifiés ont vu Chay courir vers Angel par derrière, l’attraper et la ramener à la camionnette avant qu’elle ne s’en aille.

Quelques instants plus tard, un passant inquiet a appelé les ambulanciers après avoir repéré Angel sur le bord de la route.

Elle est tombée de la camionnette roulant à 60 mph, subissant une fracture du crâne et subissant une lésion cérébrale traumatique en conséquence.

Elle a subi de nombreuses heures de chirurgie au Queens Medical Center de Nottingham.

Les actions rapides des ambulanciers paramédicaux et du personnel de l’hôpital ont sauvé la vie d’Angel.

La mère d’Angel pense qu’Angel et Chay se sont rencontrés pour la première fois fin 2019, alors qu’ils avaient tous les deux 18 ans.

Nikki a déclaré au Guardian qu’à la mi-2020, elle avait commencé à remarquer de petits changements dans le comportement d’Angel au fur et à mesure qu’elle restait avec Chay.

Elle a déclaré: «Je ne les ai jamais tous additionnés. Angel ne se présentait plus comme avant : avant, elle ne sortait que coiffée, maquillée, habillée.

« Maintenant, elle portait des survêtements amples et ne faisait rien avec ses cheveux ou son visage. Rien de mal à cela, bien sûr, mais c’était un changement. »

Elle a également souligné qu’Angel avait commencé à passer moins de temps avec ses amis, ce qui ne lui ressemblait pas car elle était très sociable.

Lors du procès de Bowskill, le tribunal a également appris que la tête d’Angel avait déjà été écrasée contre un mur par Bowskill et des amis ont remarqué des ecchymoses sur ses bras.

En janvier 2022, Bowskill a été reconnu coupable de l’enlèvement en 2020 de son ex-petite amie Angel Lynn.

Il a également été reconnu coupable de comportement coercitif et de contrôle et de perversion du cours de la justice – mais a été innocenté d’avoir causé des lésions corporelles graves.

Il a été condamné à un total de sept ans et demi de prison et purgera la moitié de sa peine derrière les barreaux – trois ans et neuf mois.

Après le dépôt d’une plainte, les juges de la Cour d’appel ont annulé la condamnation et augmenté sa peine à 12 ans.

La jeune fille courageuse peut écrire des noms à l’aide d’un iPad Crédit : PA

Elle peut accomplir des tâches quotidiennes comme faire une tasse de thé Crédit : PA