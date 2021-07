La mère d’Amy Winehouse, Janis, lui révèle les derniers mots de la chanteuse avant sa mort tragique

La mère d’AMY Winehouse, Janis, lui a révélé les derniers mots de la chanteuse avant sa mort tragique.

Aujourd’hui marque le 10e anniversaire du décès de la chanteuse de Back to Black à l’âge de 27 ans seulement des suites d’une intoxication alcoolique.

3 La mère d’Amy Winehouse, Janis, a révélé les derniers mots qu’ils se sont dit avant la mort du chanteur Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil

3 Amy est décédée à l’âge de 27 ans d’une intoxication alcoolique le 23 juillet 2011 Crédit : AP

Dans un nouveau documentaire, Reclaiming Amy, la mère du chanteur Janis et son père Mitch s’entretiennent avec le journaliste de BBC News Mark Savage.

Il voit également la famille et les amis les plus proches d’Amy, qui ont été avec elle tout au long de sa vie, révéler la vérité sur l’icône de la musique et l’impact que sa perte a eu sur eux.

Dans les premières minutes du documentaire, Janis, 66 ans, révèle la dernière chose qu’elle a dite à sa fille avant sa mort.

Elle dit : « Je me souviendrai toujours de nos derniers mots. J’ai dit ‘Je t’aime Amy’ et elle a dit ‘Je t’aime maman’.

« Et je me souviendrai toujours de l’amour qu’elle avait pour moi. C’est toujours là, donc c’était spécial. »

Janis montre ensuite la « chambre Amy » qu’elle a dans la maison qu’elle partage avec son deuxième mari Richard Collins, qui présente ses récompenses, des photographies et même des paires de ses chaussures.

Plus tard, Richard se souvient avec émotion du moment où il a dû dire à sa femme que sa fille bien-aimée était décédée chez elle à Camden, à Londres.

Il dit: « Janis était à l’étage, ce fut le jour le plus difficile de ma vie, pour dire que Janis Amy était partie.

« C’est vraiment… toujours le cas. La chose la plus difficile, c’est qu’elle est restée là, incrédule. »

Pendant ce temps, le père d’Amy, Mitch, 70 ans, révèle également que le chanteur lui a rendu visite depuis sa mort, mais il a « peur » de lui parler.

3 Janis a dit qu’elle ressentait toujours l’amour de sa fille Crédit : PA

Reclaiming Amy est diffusé ce soir à 21h sur BBC Two.