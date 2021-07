La mère d’Amanda Holden lui a dit de voler des Sugar Puffs lorsqu’elle était enfant car elles étaient si maigres

La star de BRITAIN’S Got Talent, Amanda Holden, dit que sa mère lui a dit de voler des Sugar Puffs lorsqu’elle était enfant parce qu’elles étaient si maigres.

Le juge de l’émission télévisée, 50 ans – d’une valeur estimée à 20 millions de livres sterling – s’est comparée à Oliver Twist pickpocket the Artful Dodger pendant les vacances d’été en famille.

Amanda Holden révèle que sa mère lui dirait de voler des Sugar Puffs lorsqu'elle était à court d'argent

Elle a déclaré que sa mère Judith l’avait encouragée, elle et sa jeune sœur Debbie, à manger des céréales pour le petit-déjeuner après que la famille ait manqué d’argent.

Amanda, mère de deux enfants, a déclaré: «Nous avions dépensé tout notre argent en vacances et nous sommes revenus sur un ferry et ma mère m’a dit d’aller prendre du lait et des Sugar Puffs dans la file d’attente du petit-déjeuner.

« Elle m’a dit: ‘Amanda si tu veux un petit-déjeuner, tu devras le voler’. »

S’exprimant sur le podcast Life’s a Beach d’Alan Carr, elle a ri: « Ma mère va me tuer pour avoir admis cela. »

Sugar Puffs, lancé en 1957, a adopté la mascotte Honey Monster en 1976, qui a crié: « Parlez-leur du miel, maman! »

La juge BGT, 50 ans, s'est comparée au pickpocket d'Oliver Twist l'Artful Dodger

Se remémorant les vacances en famille, Amanda a déclaré: « ma mère m'a dit d'aller prendre du lait et des bouffées de sucre dans la file d'attente du petit-déjeuner »