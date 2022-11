La mère d’Alia Bhatt, Soni Razdan, rayonne de joie à l’idée de devenir une “Nani”, révèle des conseils parentaux [Watch video]

Alia Bhatt est devenue mère et sa mère Soni Razdan ne peut contenir son excitation pour des raisons évidentes. Soni Razdon a été vue en train d’assister à la projection spéciale d’Unnchai et, évidemment, elle a été interrogée sur Ali et le bébé, excitée et ravie de savoir qu’elle a dit tout son cœur et a même informé que sa petite-fille et sa fille bien-aimées vont très bien. La petite princesse est arrivée à la maison et bientôt tous les membres de la famille se dirigeront vers la maison de Ranbir et Alia pour rencontrer le petit ange. Alia Bhatt avait l’air fraîche comme une marguerite dans son look sans maquillage alors qu’elle quittait l’hôpital pour rentrer chez elle.