La mère d’Aditya Singh Rajput demande sévèrement d’arrêter les spéculations sur la mort de son fils; appelle ça cruel

La mort de l’acteur de télévision et célèbre de Splitsville, Aditya Rajput Singh, a choqué l’industrie. Depuis la mort subite de l’acteur de 32 ans, il y a eu beaucoup de spéculations sur sa mort due à une surdose de drogue, alors qu’elle a trouvé la mort dans son appartement, tandis que sa mère est venue à son soutien et a sévèrement critiqué ces rumeurs et a demandé d’arrêter de calomnier l’image de son fils, qualifiant cela de la chose la plus cruelle à faire.

La mère d’Aditya Singh Rajput a critiqué les informations selon lesquelles il serait décédé des suites d’une surdose de drogue et a déclaré qu’il fallait arrêter de spéculer et ne pas nuire à son image et à celle de sa famille. Elle s’est entretenue avec le Hindustan Times et a déclaré : « En faisant de telles affirmations non vérifiées, ils calomnient le nom de mon fils et de ma famille. C’est une chose cruelle à faire ». Bien qu’il y ait des rapports selon lesquels l’acteur a également subi une blessure à la tête, cela pourrait être la cause de sa mort.

Regardez la vidéo de la mère d’Aditya Singh Rajput qui est bouleversée par sa mort subite marchant vers l’hôpital pour ses derniers rites.

S’adressant à l’Indian Express, le policier aurait déclaré : « Une petite blessure à l’arrière gauche de sa tête a été enregistrée pendant le panchnama. Il n’y a pas eu de saignement, mais il y avait un gonflement visible sur cette partie de la tête. il a subi une grave blessure interne à la tête. Les médecins ont également trouvé un blocage dans son cœur. Mais la cause exacte du décès n’a pas encore été déterminée car un rapport post-mortem est attendu. Ses viscères ont été conservés pour un examen plus approfondi « . La mère d’Aditya Singh Rajput est extrêmement ébranlée par sa mort et on l’a vue pleurer inconsolablement lors de ses derniers rites. Dans son interaction, elle a même mentionné lui avoir parlé des heures avant sa mort.

Le célèbre créateur de télévision Rohit Verma avait lui aussi claqué ces spéculations derrière son dos et demandé aux officiels de faire leur travail.