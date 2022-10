La mère d’Aamir Khan, Zeenat, souffre d’une grave crise cardiaque; L’acteur de Laal Singh Chaddha l’a emmenée à l’hôpital

Aamir Khan était resté discret pendant un certain temps, passant du temps avec sa famille. Pour ceux qui se demandaient pourquoi Aamir n’avait pas posté de photos avec la famille à l’occasion festive des célébrations de Diwali, un reportage choquant a déclaré que la mère de l’acteur Zeenat Hussain a subi une grave crise cardiaque. Oui, tu l’as bien lu. La Laal Singh Chaddha L’acteur s’est assuré de ne pas divulguer ces informations et d’alimenter les spéculations et les commérages. Cependant, tout va bien maintenant. La mère d’Aamir se remet bien à l’hôpital.

La mère d’Aamir Khan fait une crise cardiaque

Selon un rapport publié dans ETimes, Aamir Khan et toute sa famille se trouvaient à la résidence Panchgani pendant Diwali. La mère d’Aamir a subi une grave crise cardiaque là-bas. Il l’a immédiatement transportée par avion à l’hôpital Breach Candy de Mumbai. Depuis qu’Aamir a été à ses côtés tout le temps. Les membres de la famille ont été rapidement informés de la crise cardiaque de Zeenat Hussain. Ils lui ont rendu visite l’un après l’autre. Le rapport des médias a déclaré que la mère d’Aamir Khan s’était rétablie et avait très bien réagi à tous les traitements. On dit que ses signes vitaux sont également stables. La crise cardiaque est à la mode dans Entertainment News depuis un certain temps.

Vérifiez la bobine d’Aamir Khan de Laal Singh Chaddha ici:

En ces temps difficiles, Aamir Khan a fait en sorte que rien sur la crise cardiaque de sa mère ne soit rendu public. La superstar ne voulait pas alarmer les masses à l’occasion des fêtes car cela n’aurait conduit qu’à des spéculations épouvantables qu’il voulait éviter. Aamir Khan passe beaucoup de temps avec sa famille ces jours-ci.

Aamir Khan sur Koffee avec Karan 7

La dernière apparition d’Aamir Khan à l’écran en dehors de Laal Singh Chaddha était dans l’émission de chat de Karan Johar Koffee With Karan 7. Il a joué aux côtés de Kareena Kapoor Khan. Dans cet épisode, Aamir a exprimé son regret de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille. BollywoodLife souhaite que la mère d’Aamir Khan se rétablisse bientôt.

Côté travail, Aamir n’a annoncé aucun nouveau film après l’échec de Laal Singh Chaddha à la BO.