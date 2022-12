La mère britannique Emma Lovell « est décédée en protégeant sa famille » alors que sa fille horrifiée l’a vue saigner après avoir affronté des cambrioleurs

Une mère britannique HERO “est morte en protégeant sa famille” lors d’un cambriolage d’horreur le lendemain de Noël en Australie, a déclaré son mari dévasté.

Le mari d’Emma Lovell, Lee, 43 ans, a déclaré que leur fille avait remarqué qu’elle saignait après avoir courageusement affronté deux intrus dans leur maison familiale à North Lakes, dans le Queensland.

6 Emma Lovell, qui a été poignardée lors d’un cambriolage le lendemain de Noël, avec ses deux enfants et son mari Lee

6 Emma, ​​41 ans, originaire d’Ipswich, est décédée après avoir été poignardée à mort Crédit : Facebook

6 Emma (à droite) et sa meilleure amie Christina Lofthouse, qui l’ont décrite comme “la meilleure amie qu’une fille puisse avoir” 1 crédit

Les flics ont déclaré qu’Emma et Lee avaient été poignardés après que les cambrioleurs soient entrés par effraction dans leur maison et qu’une “bagarre” ait éclaté sur le porche.

Les voisins ont entendu leurs filles crier – l’une d’entre elles criant “quelqu’un aide ma mère, aide ma mère”.

Emma est décédée tragiquement des suites de ses blessures après avoir été poignardée à la poitrine.

Lee est sorti de l’hôpital après avoir été soigné pour une blessure par arme blanche ne mettant pas sa vie en danger.

Il a rendu hommage à sa femme, disant qu’elle “est morte en essayant de me protéger, moi et notre famille”.

Lee a dit au Courrier quotidien: “Emma était le ciment de notre famille, elle était drôle, intelligente, si attentionnée, ferait n’importe quoi pour n’importe qui.

« Elle est morte en essayant de me protéger, moi et notre famille.

« Nous sommes tous dévastés par ce qui s’est passé. Elle me manque tellement.”

Expliquant comment l’horreur s’est déroulée, il a déclaré: «Nous avons entendu nos deux chiens aboyer, Emma a vérifié sur notre application de sécurité et a vu que la porte d’entrée était ouverte.

«Nous nous sommes tous les deux précipités hors de la porte de notre chambre, Emma derrière moi, et avons vu deux personnes dans notre maison.

“Je ne savais même pas qu’il y avait un problème jusqu’à ce que ma fille remarque que sa mère saignait.”

Deux garçons de 17 ans ont été accusés de meurtre, de tentative de meurtre et d’introduction par effraction.

Et deux autres, un garçon de 17 ans et un garçon de 16 ans, assistent la police dans son enquête.

Emma et Lee ont déménagé du Suffolk en Australie avec leurs deux filles il y a 11 ans.

La famille avait passé le jour de Noël à la plage de la Sunshine Coast.

Une photo de famille souriante a été partagée avec un message pour leurs amis.

Ils ont écrit sur Facebook: “J’espère que tout le monde passera un excellent jour de Noël avec ses proches et ses amis.”

Le voisin Jay Balhatchet, qui a vu des ambulanciers tenter désespérément d’aider Emma sur la pelouse, a déclaré que le quartier s’était réveillé sous des cris.

Il a dit: «Je crie vraiment, des deux jeunes filles. ‘Quelqu’un aide ma mère, aide ma mère’.

“C’est à peu près à ce moment-là que tout le monde s’est levé, et c’est à ce moment-là qu’ils ont tous vu cela se produire sur la pelouse.”

M. Balhatchet a déclaré avoir vu plus tard les enfants du couple “porter leurs chiens et leurs affaires à l’ambulance dans laquelle se trouvait leur père”.

Il a ajouté : « Ils sont partis avec lui. Je pense qu’ils étaient sous le choc. Ils étaient en larmes. »

6 Emma et son mari Lee, qui a également été poignardé lors du cambriolage 1 crédit

6 La meilleure amie d’Emma, ​​Christina (à gauche) a rendu hommage à la maman (à droite) 1 crédit

6 Christina a dit qu’elle était “complètement navrée” 1 crédit

La police a déclaré que les agresseurs présumés avaient dérangé Emma et son mari chez eux vers 23h30 lundi.

Le surintendant John Hallam a déclaré que les services d’urgence étaient confrontés à une “scène horrible”.

Il a dit que la famille avait été “réveillée par des aboiements de chiens” et qu’ils “défendaient leur maison”.

Et il a dit qu’il n’y avait aucun lien connu entre les victimes et les suspects.

“La famille est traumatisée et brisée”, a-t-il déclaré.

« Ils ont perdu leur mère et leur femme. Toute la communauté est également en deuil.

Les suspects se sont vu refuser la libération sous caution et doivent comparaître devant le tribunal mercredi.

Les flics ont déclaré qu’une campagne de collecte de fonds avait été mise en place pour la famille par la communauté de North Lakes.

“Emma laisse derrière elle son mari Lee et ses deux filles, qui sont maintenant confrontées à la perte inimaginable de leur épouse et mère bien-aimées”, a déclaré la collecte de fonds.

La belle-mère d’Emma, ​​Janice Lovell, a décrit Emma comme “une épouse et une mère adorables”, ajoutant : “Elle nous manquera à jamais”.

Christina Lofthouse, 41 ans, la meilleure amie d’Emma depuis 33 ans, a déclaré qu’elle était “la meilleure amie qu’une fille puisse avoir”.

Elle a déclaré: “C’est la première personne à qui j’ai envoyé un message le matin et la dernière à qui j’ai parlé le soir.

“J’ai le cœur brisé que ma meilleure amie soit partie et je ne peux plus lui parler, la serrer dans mes bras à nouveau, rire avec elle et pleurer avec elle.

« Ses pauvres filles, son mari, sa mère, son frère et sa sœur. En tant que famille, nous avons le cœur brisé de perdre le meilleur ami qu’une fille puisse avoir. Nous avions une amitié pas comme les autres. »

Malgré la distance, Christina a déclaré que le couple était “toujours ensemble dans l’esprit” et qu’Emma avait un “cœur d’or”.

Elle a déclaré: «Même si nous étions à 10 000 milles, nous étions toujours ensemble dans l’esprit.

“Elle avait vraiment un cœur d’or et m’a aidé, moi et ma famille, dans certains de nos jours les plus sombres.”

La présidente du gouvernement de l’État, Leanne Enoch, a déclaré que l’attaque était “incroyablement tragique et troublante”, rapporte abc.

“C’est un acte de violence horrible.

«Je comprends que la police a déjà procédé à des arrestations à ce sujet.

“Mais mon cœur va absolument aux familles touchées par cela et bien sûr à cette communauté.”