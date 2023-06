La mère australienne Kathleen Folbigg graciée, libérée après 20 ans de prison pour la mort de ses 4 bébés

Une mère australienne qui a passé deux décennies en prison pour la mort de ses quatre bébés a été graciée et libérée lundi après que de nouvelles preuves ont fait surface que les enfants sont morts de causes naturelles comme elle l’avait toujours affirmé.

Kathleen Folbigg, aujourd’hui âgée de 55 ans, a été libérée d’une prison de Grafton, dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, à la suite d’une grâce inconditionnelle de la gouverneure Margaret Beazley. Le père des enfants, Craig Folbigg, croit toujours que son ex-femme est coupable, a rapporté le New York Post, mais les nouvelles preuves ont suffi à convaincre le gouvernement.

« Il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité de Mme Folbigg pour l’homicide involontaire coupable de son enfant Caleb, l’infliction de lésions corporelles graves à son enfant Patrick et le meurtre de ses enfants Patrick, Sarah et Laura », a déclaré le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Michael. Daley a déclaré aux journalistes.

Les enfants sont morts séparément pendant une décennie, entre 19 jours et 19 mois.

AUSTIN A SON PREMIER TUEUR EN SÉRIE CONNU EN 138 ANS, MAIS DES QUESTIONS RESTENT SUR LES DÉCÈS DE RAINEY STREET

Son premier enfant, Caleb, est né en 1989 et est décédé 19 jours plus tard dans ce qu’un jury a déterminé comme le moindre crime d’homicide involontaire. Son deuxième enfant, Patrick, avait 8 mois lorsqu’il est décédé en 1991. Deux ans plus tard, Sarah est décédée à 10 mois. En 1999, le quatrième enfant de Folbigg, Laura, est décédé à 19 mois.

Folbigg a déclaré avoir découvert trois des décès lors d’allers aux toilettes et un en vérifiant le bien-être d’un enfant.

Les procureurs avaient déclaré au jury lors de son procès que les similitudes entre les décès faisaient de la coïncidence une explication peu probable.

En 2018, des preuves récemment découvertes suggéraient que les deux filles portaient une variante génétique CALM2 rare.

TEXAS FEMME TUÉE, 4 MEMBRES DE LA FAMILLE BLESSÉS DANS UNE VOITURE STATIONNÉE À L’EXTÉRIEUR DU COMPLEXE D’APPARTEMENTS

L’avocate Sophie Callan a déclaré à l’Associated Press que des preuves d’experts dans les domaines de la cardiologie et de la génétique indiquaient que la variante génétique CALM2-G114R « est une cause raisonnablement possible » de la mort subite des filles.

La myocardite, une inflammation du cœur, était également une « cause raisonnablement possible » de la mort de Laura, a déclaré Callan.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Folbigg purgeait une peine de 30 ans de prison qui devait expirer en 2033. Elle serait devenue éligible à la libération conditionnelle en 2028.

Les entrées du journal de Folbigg ont amené son ex-mari à croire qu’elle était coupable, car il aurait cru qu’ils avaient admis leur culpabilité. Le Post a rapporté que l’ancien juge en chef Thomas Bathurst avait conclu dans une analyse de l’affaire que « les preuves suggèrent qu’il s’agissait des écrits d’une mère en deuil et peut-être déprimée », qui se blâmait pour les tragédies.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.