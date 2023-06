La mère australienne Kathleen Folbigg graciée en raison de nouvelles preuves

En 2021, des dizaines de scientifiques – dont deux lauréats du prix Nobel – ont signé une pétition exhortant le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud à pardonner à Folbigg, arguant qu’elle a été «incarcérée à tort» et que la génétique pourrait avoir causé les décès. Les généticiens ont trouvé des mutations rares dans l’ADN de Folbigg et de ses filles qui peuvent provoquer une mort subite dans la petite enfance et l’enfance, et d’autres variantes trouvées dans l’ADN de ses fils ont également été liées à des décès chez les jeunes enfants.