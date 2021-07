La mère au cœur brisé du tout-petit disparu Ben Needham, disparu il y a 30 ans, espère toujours qu’il est en vie

LA maman au cœur brisé du bambin disparu Ben Needham, disparu il y a 30 ans, espère toujours qu’il est en vie.

Kerry Needham endurera ce week-end la 30e année d’anniversaires déchirants depuis que son fils Ben a disparu sur l’île grecque de Kos en 1991.

La police britannique pense que Ben, 21 mois, a été tué le 24 juillet 1991 Crédit : AFP

Kerry a déclaré qu’elle gardait espoir sur la possibilité que la police du South Yorkshire se trompe Crédit : Fonctionnalités Rex

La mère britannique a déclaré au Mirror qu’elle était « anxieuse, déprimée et malheureuse » à l’approche de samedi – ce qui marque 30 ans depuis qu’elle a vu son fils pour la dernière fois.

Alors que Kerry refuse de croire que Ben est mort, la police britannique pense que Ben, 21 mois, a été tué le 24 juillet 1991 par un conducteur de pelleteuse dans un tragique accident survenu dans la ferme que les parents de Kerry rénovaient.

« J’ai toujours l’espoir que la police du South Yorkshire se trompe », a déclaré Kerry.

«Et bien qu’il n’y ait aucune preuve à me montrer, je dois croire qu’il est toujours en vie. Il n’y a pas un seul fil de preuves pour dire le contraire.

« Nous devons continuer à chercher Ben. »

Kerry a admis qu’elle » luttait » avec le jalon, qui est intervenu après 30 ans de chagrin.

« J’ai envie de crier et de sangloter pour moi, pour Ben et pour ma famille. J’ai les larmes aux yeux mais je ne peux pas pleurer. J’ai peur si je me mets à pleurer, je n’arrêterai tout simplement pas », a-t-elle déclaré.

Kerry a une fille de 27 ans, Leighanna, qu’elle a qualifiée d' »extraordinaire » et des petites-filles, Hermione, sept ans, et Aurora, trois ans.

Elle a expliqué à quel point elle avait eu du mal à passer à autre chose, après avoir consacré trois décennies de sa vie à trouver Ben.

«Je n’ai jamais eu de rêves ou d’objectifs à part trouver Ben. Je n’ai jamais eu de carrière ou possédé ma propre maison. Je n’ai jamais été capable de faire ça et c’est de là que vient l’anxiété », a-t-elle déclaré.

Un artiste médico-légal a récemment créé une image de ce à quoi Ben ressemblerait maintenant, 30 ans après sa disparition à Kos, en Grèce.

Cela fait suite à une impression d’artiste de Ben qui a été distribuée par la police en 2013, révélant à quoi il devait ressembler en tant que jeune homme.

La police a publié une image de ce à quoi ressemblerait Ben en tant que jeune adulte en 2013

Kerry avait récemment déménagé à Kos de Sheffield, pour commencer une nouvelle vie avec sa famille, lorsque la tragédie s’est produite.

Elle l’a laissé chez ses grands-parents pendant qu’elle allait travailler, sans se rendre compte qu’elle ne le reverrait plus.

Les efforts de fouille de la police sur le terrain de la ferme n’ont pas permis de découvrir des restes, bien que ce soit leur « croyance professionnelle » que Ben soit décédé lorsqu’un conducteur de pelleteuse l’a accidentellement renversé.

La police du South Yorkshire a envoyé à deux reprises sa propre équipe sur l’île, la dernière fois après qu’un témoin se soit présenté pour dire qu’avant sa mort, le conducteur de creuseur Konstantinos « Dino » Barkas avait avoué avoir tué Ben.

Bien que Kerry n’ait toujours pas accepté la théorie, elle a dit que les choses ne correspondaient pas, comme les tests ADN effectués sur un jouet trouvé sur le site, qui ne correspondait pas à celui de Ben.

Covid a, pour l’instant, déjoué son projet de retour à Kos pour lancer un appel au public grec et rencontrer le témoin en face à face.

Kerry a appris que le témoin, un partenaire commercial de Barkas, avait affirmé avoir vu son fils jouer sur un monticule de terre le matin de sa disparition.

Le lendemain, il a affirmé que Karkas avait dit au témoin qu’il craignait d’avoir écrasé le garçon.

« Je ne sais pas pourquoi il prétend avoir vu Ben là-bas le matin parce que ma mère n’est pas montée avec lui avant 12h45 environ », a déclaré Kerry.

« S’il se trompe à ce sujet, sur quoi d’autre se trompe-t-il dans sa déclaration ?

Elle attendait toujours que la police du South Yorkshire lui donne accès aux déclarations des témoins et à leur rapport, a-t-elle dit, pour l’aider dans sa quête personnelle de trouver la vérité.