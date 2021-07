La mère au cœur brisé de Pop Smoke dit qu’il ne dansera plus jamais avec moi et dénonce le crime d’armes à feu dans le hip hop pour avoir « détruit des familles »

La mère au cœur brisé de Pop Smoke a dénoncé la violence armée pour « des familles détruisantes », affirmant qu’elle n’aura plus jamais la chance de danser avec son fils.

Le rappeur a été abattu par deux hommes masqués qui ont fait irruption dans la maison de LA qu’il louait en février de l’année dernière.

Pop Smoke aurait eu 22 ans mardi Crédit : Getty

Sa mère en deuil, Audrey, a critiqué la violence armée Crédit : Getty Images – Getty

Et maintenant, sa mère en deuil, Audrey, a parlé du crime hip-hop avec les armes à feu.

Elle a déclaré: « Le 19 février, à 4 heures du matin, une arme à feu a été utilisée pour me prendre mon fils. Vous le connaissez sous le nom de Pop Smoke, nous l’avons appelé » Shar « .

« À cause de la violence armée, je ne verrai jamais mon fils courir devant nos marches, les prenant deux à la fois ; il ne prendra plus jamais mes mains et ne dansera pas avec moi ; il ne viendra pas dans ma chambre et muscle pose dans le miroir.

« La violence armée détruit les familles. Elle doit cesser. »

Les fans l’ont emmené sur Twitter pour pleurer Pop Smoke dont le vrai nom était Bashar Barakah Jackson car il aurait eu 22 ans mardi.

Ils ont également organisé le deuxième défilé annuel Pop Smoke Day mardi à Brooklyn.

La star mondiale du Hip Hop a écrit : « Aujourd’hui, nous nous souvenons de la vie de #PopFumée A son anniversaire.

« Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis. »

De nombreux fans ont partagé des images de Pop Smoke, avec un écrit : « Joyeux anniversaire au roi de New York. Tu nous manques. »

D’autres ont déclaré que sa « musique perdure », le qualifiant de « légende » avec une « voix et un talent incroyables ».

Blessures par balle

Pop Smoke a été retrouvé avec plusieurs blessures par balle après l’effraction de 4 heures du matin.

Après quelques braquages ​​qui ont eu lieu dans des maisons louées par des musiciens, les enquêteurs estiment que la maison a été la cible d’invasions.

Après sa mort, les rappeurs ont averti les autres de « garder leur argent hors des réseaux sociaux ».

Le rappeur Safaree Samuels a écrit: « À tous mes jeunes rois, gardez votre argent à la banque et hors des réseaux sociaux.

« Je sais que certaines personnes ne sont peut-être pas habituées à avoir beaucoup d’argent, mais faites de votre mieux et évitez de le montrer sur les réseaux sociaux…

Le rappeur Blueface a ajouté: « Dès que vous vous détendez et pensez que c’est cool comme ça, c’est quand ils frappent. »

Le dernier album de Pop Smoke est sorti la semaine dernière.

Pop Smoke a été retrouvé avec plusieurs blessures par balle après la pause de 4 heures du matin Crédit : AP

La mère et le frère du rappeur acceptant un prix en son nom Crédit : Getty