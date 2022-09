La mère au cœur brisé de Lilia Valutyte sanglote aux funérailles de sa fille après qu’une fille de 9 ans a été poignardée à mort

LA mère au cœur brisé d’une fillette de neuf ans poignardée à mort dans la rue a pleuré alors qu’elle était inhumée aujourd’hui.

Lilia Valutyte, neuf ans, a été tuée alors qu’elle jouait avec un cerceau à côté de sa sœur de cinq ans à Boston, Lincs.

Lilia Valutyte a pleuré alors que sa fille était inhumée aujourd'hui

Le cercueil de Lilia est transporté dans l'église de Boston

Elle a été prise sur le cortège dans un cheval et une calèche

Le jeune a été poignardé à mort dans la rue

La cueilleuse de fruits Deividas Skebas, 22 ans, a été accusée de son meurtre.

Des centaines de personnes en deuil ont bordé les rues aujourd’hui pour dire un dernier au revoir à Lilia.

Son cercueil a été transporté dans un cheval et une calèche alors que la jeune fille était emmenée à sa dernière demeure.

Les chevaux portaient des coiffes de plumes rose vif tandis que la voiture était d’un blanc éclatant.

La mère de Lilia, Lina, a pleuré lorsque le petit cercueil blanc de sa fille, qui comportait des papillons colorés, a été transporté dans l’église.

Un service public est organisé en l’honneur de Lilia à l’église St Botolph de Boston.

Sa famille au cœur brisé assistera ensuite à un service funéraire privé.

La foule a déposé de magnifiques bouquets de fleurs sur les marches de l’église pour rendre hommage à Lilia.

L’écolière a été poignardée à la poitrine le 28 juillet alors que sa mère travaillait dans un café à proximité.

Une vidéosurveillance obsédante a montré l’écolière tenant un cerceau alors qu’elle jouait avec sa sœur quelques instants avant l’attaque brutale.

On pouvait alors voir la police se précipiter vers Lilia dans une tentative désespérée de la sauver.

Le mois dernier, la mère de Lilia, Lina, a rendu hommage à sa fille avec une série de photos touchantes.

Elle a dit: “Vous vous retrouvez à la chercher partout. Nous avions quatre coins et maintenant un est parti.”

Le beau-père de Lilia, Aurelijus, a ajouté: «Elle était effrontée; calme d’une certaine manière et d’autres manières, elle ne l’était pas. Elle a toujours essayé de se moquer.

La famille envisage maintenant d’installer une statue à la mémoire de sa fille dans le centre-ville de Boston, près de l’endroit où elle a été tuée.

Lina a également parlé de son agonie face à la vie de Lilia qui a été cruellement interrompue avant qu’elle ne puisse vivre l’un de ses espoirs ou rêves.

Elle a déclaré: “C’est difficile de savoir quoi dire. C’était juste une enfant normale, un jour elle est heureuse et un autre non, un jour elle veut manger des pancakes et un autre non – les choses habituelles.

“Elle aimait danser, voyager et essayer de nouvelles choses, et ennuyer sa sœur. Elle voulait aller en Italie, alors nous irons probablement de toute façon l’année prochaine.”

Skebas a été placé en détention provisoire pour comparaître devant le Lincoln Crown Court pour une audience de plaidoyer et de préparation du procès le 19 septembre.

Lina est réconfortée par le beau-père de Lilia, Aurelijus

La famille regarde alors que Lilia est portée à l'église

Un service public a lieu à l'église St Botolph

Lilia sera ensuite enterrée dans un service privé réservé à la famille

Les personnes en deuil ont porté de beaux bouquets à l'église

Hommages laissés devant l'église de Boston pour Lilia

Lilia jouait avec sa sœur quand l'horreur s'est déroulée

Une enquête a appris qu'elle était décédée d'un coup de couteau à la poitrine

La mort de Lilia a horrifié la nation