La mère aimait son fils, mais dit que la police de Bolingbrook “a fait ce qu’elle avait à faire” quand elle lui a tiré dessus – Shaw Local

Son fils a changé il y a des années, mais vendredi, c’était comme si même l’homme qu’elle connaissait alors qu’il luttait contre la maladie mentale après son retour de la guerre “était parti” lorsqu’il est devenu violent, a déclaré Jessie Hansen.

Son fils, Christopher W. Hansen, 37 ans, a été abattu par la police de Bolingbrook après avoir poignardé un ami de la famille à plusieurs reprises et semblait prêt à frapper à nouveau.

“C’est toujours mon bébé”, a déclaré Jessie Hansen, pleurant parfois en racontant ce qui s’était passé. “Je l’aime encore. Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. Que puis-je dire d’autre?”

Mais, Jessie en a dit beaucoup plus alors qu’elle tentait d’expliquer la tragédie qui, selon elle, a éclaté sans avertissement vendredi après-midi.

Chris était revenu après avoir servi plus de quatre ans dans l’armée, pendant la guerre en Irak, différent de son départ, a-t-elle déclaré. Il n’a plus jamais été le même et Chris a finalement reçu un diagnostic de schizophrénie. Mais autant qu’il avait changé, Chris a changé encore plus, et soudain le vendredi après-midi.

“Quand nous l’avons regardé, c’était comme s’il n’était pas là”, a-t-elle déclaré. “C’était comme s’il était parti.”

Chris vivait avec sa famille dans la maison du pâté de maisons 500 de Spruce Road depuis quelques années, après avoir appris qu’il était sans abri et l’avoir ramené à la maison. Jessie a dit qu’il allait bien. Il travaillait, consultait régulièrement un médecin dans une clinique des anciens combattants et recevait un traitement et des médicaments pour sa schizophrénie.

La maison des Hansen est située dans un quartier calme de la banlieue de Bolingbrook. (Bob Okon)

Mais quelque chose a changé pour le pire vendredi.

“Nous ne savons pas pourquoi”, a déclaré Jessie.

La famille avait verrouillé les portes et appelé la police après que Chris ait sorti le chien de la famille et l’ait poignardé.

Mais un autre résident de la maison, un ami de la famille nommé Rob, a décidé de sortir “pour fumer une cigarette”, a déclaré Jessie. « Nous lui avons dit de ne pas sortir. Il n’y a aucun moyen qu’il sache que c’était si mauvais.

Elle pense que Rob, un vétéran de la marine, a pensé qu’il pouvait aider.

“Ce sont des vétérans, et ils se serrent les coudes”, a-t-elle déclaré. “Je pense que Rob a pensé qu’il pourrait le faire passer.”

Au lieu de cela, Rob a été poignardé à plusieurs reprises.

Il a été poignardé au moins neuf fois, selon Dan Jungles, directeur exécutif du Will-Grundy Major Crimes Task Force qui enquête sur la fusillade impliquant la police.

Les policiers de Bolingbrook, dépêchés pour signaler qu’un chien avait été poignardé à mort, ont appris en chemin qu’un homme était également poignardé.

L’incident qui s’est terminé par la mort de Chrisopher W. Hansen par la police de Bolingbrook s’est produit dans le pâté de maisons 500 de Spruce Road. (Bob Okon)

“Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont observé un sujet blanc de sexe masculin au-dessus d’un autre sujet blanc de sexe masculin couvert de sang”, a déclaré Jungles samedi. “Le monsieur qu’ils ont abattu tenait un couteau au-dessus de l’homme au sol. On aurait dit qu’il était sur le point de tomber sur le couteau.

Deux officiers ont tiré avec leurs armes de service et ont frappé Hansen au moins trois fois.

Lui et l’ami de la famille, qui a 46 ans, ont été emmenés à l’hôpital. Chris Hansen est décédé. Rob aurait été dans un état stable.

Les policiers ont appliqué des garrots sur trois des quatre membres de la victime poignardée pour endiguer le saignement, a déclaré Jungles. Il devra subir une intervention chirurgicale pour réparer les lésions artérielles, mais on s’attend à ce qu’il se rétablisse.

Le groupe de travail Will-Grundy sur les crimes majeurs est l’agence autorisée à enquêter sur les fusillades impliquant la police dans le comté de Will.

Jungles a déclaré que l’enquête se poursuivra pendant un certain temps.

Interrogé sur ce qui a précipité le coup de couteau du chien et de l’ami de la famille, Jungles a répondu qu’il ne pouvait donner aucune raison particulière.

“Je dirais que c’était un incident de santé mentale”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est la faute de personne”, a déclaré Jessie. “C’est de la schizophrénie.”

Jessie a déclaré que son fils était un homme attentionné qui, la veille, avait donné 50 dollars à une famille debout au bord de la route pour lui demander de l’argent. Il n’avait pas montré de signes de devenir violent jusqu’à ce qu’il le fasse soudainement.

“Ils ont besoin de plus de soins de santé mentale, en particulier pour les anciens combattants”, a déclaré Jessie. “Il doit y en avoir plus pour ceux qui en ont besoin.”

La façade de leur maison était tellement tachée de sang que Jessie avait prié pour qu’il pleuve. Ses prières ont été exaucées lorsqu’une averse samedi matin a emporté le sang.

D’autres prières, selon elle, ne seront pas exaucées.

“Je fais beaucoup de prières”, a déclaré Jessie. « Vous demandez beaucoup de pourquoi. Mais tu ne le sauras jamais.