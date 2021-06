La mère adolescente Mackenzie McKee parle d’adopter un autre enfant après avoir « choisi de ne plus en avoir toute seule »

TEEN Maman Mackenzie McKee a admis qu’elle prie souvent au sujet de l’adoption d’un enfant.

Mackenzie décidé qu’elle n’aurait plus d’enfants pendant la grossesse après avoir reçu un diagnostic de diabète de type 1.

Maman adolescente Mackenzie Mckee et son mari Josh[/caption]

Mackenzie est maman de Gannon, Jaxie et Broncs[/caption]

La star de télé-réalité est maman Gannon, 8 ans, Jaxie, 6 ans, et Broncs, 3 ans, avec son mari, Josh,

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, un fan a demandé au Maman ado star, « Tu veux plus d’enfants ? »

le MTV star a répondu: « Dieu m’a vraiment béni. Avec le diabète de type 1, j’ai choisi de ne plus en avoir tout seul.

« Mais prévoyez d’adopter un jour. Je prie souvent à ce sujet.

Mackenzie a révélé qu’elle ne voulait plus avoir d’enfants pendant la grossesse[/caption]

Mais la star de télé-réalité est très désireuse d’adopter un enfant à l’avenir[/caption]

La star de la télévision a déménagé à Miami alors qu’elle se débattait après la mort de sa mère.

Sa mère Angie est décédée en décembre 2019 après avoir a perdu sa bataille contre le cancer du cerveau.

Depuis la mort de sa maman, la star a lutté contre la dépression et a même admis auparavant qu’elle envisagé de se suicider.

Mackenzie et ses frères et sœurs ont récemment hommages de tatouage pour honorer leur défunte maman.

Elle a lutté depuis qu’elle a perdu sa mère Angie à cause d’un cancer du cerveau en 2019[/caption]

En janvier, Mackenzie a parlé d’environ pleurer sa mère et dit En contact hebdomadaire: « J’étais littéralement si bas dans la vie que j’avais besoin d’un changement. Il n’y avait pas de baisse, c’était si mauvais, si sombre, que je ne pouvais même pas physiquement et mentalement sortir du lit la plupart du temps.

«Je devais faire un pas en avant et mettre mon meilleur pied en avant et marcher et arrêter le médicament et arrêter de m’engourdir et juste faire quelque chose.

« Et j’ai dû faire un changement radical. »

L’étoile s’est déplacée initialement sans Josh, mais avec leurs trois enfants.

Elle a admis avoir besoin de faire un changement radical après sa mort et a déménagé à Miami[/caption]

MacKenzie précédemment décrit sa relation avec son mari: « Nous nous amusons juste beaucoup en ce moment en famille.

«Évidemment, il est partout sur moi. Et, donc, les gens se disent, OK, ils sont plus que des amis, mais nous n’avons pas vraiment cette conversation.

« Je ne parle à personne d’autre. Je laisse ça ouvert.

Au départ Josh n’a pas déménagé avec elle et le couple n’est pas forcément toujours ensemble[/caption]

Elle a ajouté: « Nous ne nous sommes jamais remariés, mais il n’a également jamais signé les papiers du divorce. »

Le mois dernier, Mackenzie a révélé qu’elle « n’attendait pas avec impatience » la prochaine saison de la série de téléréalité MTV parce que elle « est devenue psychopathe plusieurs fois ».

La jeune femme de 26 ans a admis qu’elle n’était pas à son meilleur ces derniers temps, car elle est toujours aux prises avec des problèmes conjugaux avec Josh et le chagrin d’avoir perdu sa mère.

Voulant avertir les fans et devancer tout contrecoup qu’elle pourrait recevoir pour son comportement dans la série, Mackenzie a tweeté à ce sujet et a inclus des excuses préventives.

Mackenzie a expliqué qu’elle ne voulait plus tomber enceinte à cause de son diabète de type 1[/caption]





Elle a déclaré aux fans: «Je n’attends pas avec impatience cette saison sur tm.

«Mes hormones deviennent folles, plus une glycémie folle, plus la partie difficile du chagrin et juste être un humain, tu sais.

« Je suis devenu psychopathe plusieurs fois donc je suis désolé [in] avance. »